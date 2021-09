Niegan demanda que buscaba revivir la personería jurídica a Apertura Liberal

Este movimiento, que contaba con personería jurídica desde 1997, la perdió el 16 de agosto del 2010.

La decisión obedeció a que en las elecciones parlamentarias de ese año, pese a haber logrado elegir a dos parlamentarios, no alcanzó el umbral del 2 %, previsto ese año como votación mínima que para que movimientos y partidos políticos conservaran su personalidad jurídica.

La demanda aseguraba que a Apertura Liberal no se le podía retirar la personería, que es la consecuencia para partidos y movimientos políticos que no obtengan el umbral, en tanto consideraban que se trataba de una minoría, a la cual no le es exigible obtener este número mínimo de votos para poder seguir operando en la escena política.

A manera de ejemplo, en la demanda citaron el caso del Partido Verde que, según ellos, participó como minoría en las elecciones al Congreso en el 2006, pero que luego superó el umbral mínimo de votos y obtuvo su personería jurídica en el 2010, cuando alcanzó cinco curules en el poder legislativo.

Lea también: Acciones legales del alcalde de Cartagena en contra de la Contraloría Distrital

La demanda además sostenía que, tal y como lo indican las normas aplicables, al movimiento se le retiró su personería luego de que hubiera presentado candidaturas en al menos el 30% de las circunscripciones territoriales y haber resultado derrotada.

No obstante, el Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda y aseguró que, “bajo las reglas vigentes para la época en la cual se enmarcan los hechos de la demanda, el movimiento político Apertura Liberal no cumplió las condiciones señaladas en aquella ley para entender que tenía derecho a la curul como minoría política”.

Además, la alta Corte señaló que tampoco constituye vicio alguno el haberle dado efectos retroactivos a la decisión de la organización electoral, al punto de señalar que la personería jurídica del movimiento dejaría de tener vigencia desde el 20 de julio del 2010, porque esa tesis se acoge a la jurisprudencia vigente.