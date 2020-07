Niegan tutela de exgerente del Hospital de Málaga, Santander

A consideración del juez del caso, la acción de tutela fue negada toda vez que existen otras instancias de defensa judicial para hacer prevalecer sus derechos.

“La accionante cuenta con las acciones de nulidad, y nulidad y restablecimiento del derecho, dispuestas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, medios de defensa sobre los cuales existe la posibilidad de solicitar medidas cautelares, lo que determina su idoneidad y eficacia para la protección de los derechos fundamentales que la Accionante considera vulnerados”, dicta el fallo del juez.

Fuera del cargo

Ante esta situación, la resolución 4286 de 24 de junio de 2020 mediante la cual el gobernador Mauricio Aguilar acepta la renuncia de Olga Yazmín Prada a la gerencia del Hospital y nombra al enfermero profesional José Luis Medina, como nuevo gerente de la ESE, vuelve a tomar vigencia, por lo que Prada Ramírez deberá apartarse del cargo nuevamente.

La semana anterior, el Juez Primero Promiscuo Municipal de Málaga, había concedido las medidas provisionales elevadas por la doctora Olga Yazmín Prada, permitiéndole regresar al cargo de Gerente del Hospital de Málaga, mientras se definía de fondo la acción de tutela.

La polémica

A principio del mes, fue públicos un video del portal Voces Rovirences, en el que quedó grabado el momento en el cual se le niega la entrada a Prada Ramírez a las instalaciones del Hospital de Málaga, toda vez que el Goberandor la había relevado de su cargo como Gerente de la entidad la noche anterior.

Según, Jazmín Prada, su salida de la Gerencia del Hospital violó el debido proceso ya que su periodo institucional va hasta el 30 de abril del 2024.

“Yo presenté una carta de renuncia en enero, renuncia que no fue respondida por el Gobernador. El 30 de abril se renovó mi periodo institucional para ocupar otros cuatro años más la gerencia. Sin embargo ayer (jueves), cuando fui a ingresar al Hospital me impidieron el ingreso a las instalaciones por orden del Gobernador, quien vulneró el debido proceso y me declaró insubsistente y nombró nuevo gerente para el hospital”, indicó Prada.

Por su parte, el secretario de Salud departamental, Javier Ayala, aseguro que sí existe una carta de renuncia formal por parte de Jazmín Prada, la cual fue aceptada por el Gobernador quien al mismo tiempo procedió a nombrar al nuevo Gerente del Hospital de Málaga.

“Lo cierto es que al gerente saliente renunció. Por esa razón fue que el señor Gobernador nombró al nuevo Gerente del Hospital Regional de Málaga. Esa es la única razón, ya que quieran allá desacreditar el proceso o decir otras cosas diferentes no entiendo ahí cuál es el interés de crear noticias falsas”, señaló Javier Ayala.