Según, el fallo judicial, si bien la Gobernación de Santander, en cabeza de Mauricio Aguilar vulneró los derechos al acceso de información al no dar respuesta oficial a dos derechos de petición interpuestos en su momento por el partido de la U exigiendo explicaciones respecto al proceso de designación de Javier Acevedo como alcalde designado de Girón, esto no implicó que haya quebrantado el derecho fundamental de representación invocado por el dirigente de la U., al no haber nombrado Rodríguez Esteban como alcaldesa.

“Superado lo que corresponde al requisito de la inmediatez, esta operadora judicial luego de analizar las posturas asumidas por los sujetos procesales, las pruebas recaudadas frente al objeto litigioso y las consecuencias jurídicas que de ellas se desprende, considera que no está llamada a prosperar la segunda pretensión promovida por el accionante por dos circunstancias especiales, como lo son: (1) la acción de tutela interpuesta no supera el requisito de la subsidiariedad; (2) no estamos ante la presencia de la ocurrencia de un perjuicio irremediable”, dicta el fallo de tutela.

Así mismo, el juez consideró en su fallo que este caso en concreto permite afirmar que estamos en presencia de uno de esos casos en que los ciudadanos acuden a la acción de tutela sin ejercer en primer orden los mecanismos que ofrece el ordenamiento jurídico ordinario para proteger, precisamente, los derechos que se acusan como conculcados en sede de tutela.

“Por otra parte, esta operadora judicial a tono con las consideraciones anteriores pone de presente que en este caso en concreto tampoco esta instancia constitucional encuentra probada la configuración de un verdadero perjuicio irremediable que haga viable la acción de tutela como mecanismo transitorio”, agregó el juez.

Ante este panorama, el juez de tutela accedió parcialmente al mecanismo constitucional interpuesto por el Secretario de la U en Santander, ordenándole a la Gobernación manifestarse en las próximas 48 horas a los dos derechos de petición interpuesto por el partido de la Unión por la Gente con respecto a la designación del alcalde designado en Girón. Sin embargo, negó le punto dos de la tutela que pretendía que Yulia Rodríguez fuera nombrada alcaldesa de esa municipio.

En tal sentido, Javier Acevedo, (ficha del gobernador Mauricio Aguilar), continuará fungiendo como alcalde designado de Girón.

Toma por la fuerza

Semanas atrás, Yulia Rodríguez, exesposa del exalcalde John Abiud Ramírez, fue protagonista del circulo político regional al autoproclamarse alcaldesa de Girón por las vías de hecho, parovechando la incertidumbre jurídica que se vivía en ese municipio tras la salida de Carlos Román de su cargo por doble militancia.

Rodríguez, solo duró un día en su autoproclamado cargo como alcaldesa de Girón.