¡No cuadran las cuentas! CNE ratifica sanción a Nicolás Petro por irregularidades en campaña

Así lo dispuso sala plena del Consejo Nacional en la Resolución 5523 del 2022, por manejos irregulares de las cuentas de su campaña a la gobernación, en una decisión en la que además está comprometido su entonces gerente de campaña Máximo Noriega. La sanción tanto para Petro como para Noriega es de 15 millones cada uno.

El CNE ratificó el fallo de diciembre pasado, cuando se identificó que abos dirigentes políticos habían hecho uso parcial de la única cuenta registrada para la campaña, por lo que no se habría registrado el ingreso de más de 174 millones de pesos al aplicativo Cuentas Claras.

También el CNE dispuso no investigar por esa situación a los partidos Colombia Humana-UP, MAIS y Alianza Verde, quienes fueron los que avalaron en su momento el nombre de Petro a la gobernación.

Nicolás Petro Burgos reapareció este martes ante la Asamblea Departamental, en donde leyó un comunicado sobre su situación política y jurídica.

“En los últimos días he vivido un linchamiento social y mediático sin precedentes. He sido lapidado, inculpado, incriminado y desprestigiado en titulares de prensa, quienes han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia”, indicó Petro.

Precisó además que “a la opinión pública, a mis electores, al pueblo atlanticense y a los medios de comunicación quiero expresarles que me defenderé desde el plano legal de las acusaciones lanzadas en mi contra y sólo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia. Demostrando que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado”.

El diputado sostuvo además que “ante las especulaciones y mentiras que se han lanzado en mi contra en los últimos días me permito aclarar que no es cierto que tenga como propiedad un pent-house de 2.500 millones de pesos; tampoco es cierto que pague cifras elevadas de arriendo. Eso es falso. Tampoco es cierto que haya desaparecido o que haya abandonado al país refugiándome en México o Estados Unidos como han asegurado en los últimos días. Nunca he estado desaparecido, he estado en mi lugar de residencia todo el tiempo”.

En cuanto a su capital económico indicó que “mi extracto bancario, el cual fue divulgado violando mi derecho a la intimidad, está debidamente justificado por pagos de nóminas, cesantías, vacaciones y demás derechos adquiridos como diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico”.

Solicitó a la Fiscalía General de la Nación y Unidad Nacional de Protección “garantizar y reforzar la seguridad de mi expareja sentimental Daysuris del Carmen Vásquez y que las denuncias que viene realizando en las redes sociales se hagan con nombre propio, no puede quedar manto de duda sobre los responsables de hechos tan graves como la intimidación y las amenaza”.

“No es fácil para mí y creo que para ninguna persona lo sería, ver la vida íntima, personal, familiar y económica expuesta y juzgada públicamente. Tantos señalamientos lanzados sobre mí no son más que una estrategia diseñada para destruir mi carrera política y aún más grave, destruirme como persona. Sin embargo, sé de mi inocencia, confío en la justicia, confío en que seré tratado por los entes correspondientes con total objetividad y allí ratificaré mi inocencia”, terminó diciendo.