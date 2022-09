En entrevista con Caracol Radio, la vicepresidenta aseguró que no se hubiera sentido cómoda asistiendo al funeral de la reina Isabel II.

“Como Francia Márquez no me siento cómoda, siendo una mujer negra, yendo a enterrar a la reina que es parte de un reinado que nos guste o no tiene una connotación histórica con esto que estamos hablando del racismo, del colonialismo, de la esclavitud, entonces eso para mí no es un privilegio”, afirmó la vicepresidenta en la emisora.

Márquez además aseguró que no es necesario que asista a eventos internacionales para que la conozcan en el mundo.

Lea aquí: Leonidas Bustos: ¿cinco años de impunidad del cartel de la toga?

“Creo que mi imagen internacional es lo que la gente sabe y reconocen de mí. No es yendo al funeral de la reina Isabel que la gente me va a reconocer. Este país incluso me conoció después de que mucha afuera del país me conociera. A nivel internacional mucha gente sabe quién soy, qué hago, lo que represento”, expresó Márquez.

Por ese motivo, la primera dama ha sido la representación de Colombia en el funeral de la reina en Londres y actualmente en Japón, en donde se reunió con Yuko Kishida, esposa del primer ministro japonés fallecido, Fumio Kishida.