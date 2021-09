“No estoy de acuerdo con el populismo que pone en riesgo al país”: Gutiérrez

El exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez inició un gran recorrido nacional, en su búsqueda de recolectar las firmas necesarias para poder participar como candidato presidencial en la próxima contienda electoral.

Gutiérrez oficializó su movimiento ‘Creamos Colombia’, con el cual tendrá que recolectar 580 mil firmas validadas por la Registraduría Nacional, para poder aspirar a la Presidencia de la República.

Gutiérrez estuvo en Bucaramanga y se reunió con ciudadanos, gremios y medios para hablar de su agenda política.

¿Qué radiografía le hace al país de cara a su candidatura?

Yo soy muy optimista sobre el futuro de nuestro país. Luego del primer año de pandemia cerramos con un 42 % de la población en situación de pobreza. Un país con este porcentaje de pobreza no es un país viable.

Yo encuentro la mejor oportunidad para dejar tanta polarización para dedicarnos a los temas que realmente sí valen la pena. Necesitamos un propósito para sacar a 21 millones de colombianos de la situación de pobreza.

Antes de la pandemia, el 99% de las familias santandereanas tenían garantizadas las tres comidas al día; esa cifra cambió a un 84% hoy. Necesitamos una reactivación económica.

¿Las dificultades sociales y la pobreza son el principal problema del país?

Esto tiene que ir más allá de una cifra. Solucionar los problemas de pobreza implica tener una radiografía amplia para conocer las realidades. En mi concepto no hay mejor política social que la generación de empleo y para eso necesitamos un Estado que garantice la seguridad, lo que genera desempleo y falta de oportunidades, tenemos déficit en temas de vivienda, en cobertura de servicios público. Además tenemos falta de educación.

La corrupción, a través de la ilegalidad, hay que derrotarla. La discusión del país no es de izquierda o de derecha.

¿Cómo enfrentar la corrupción?

La corrupción arranca con las campañas cuando se le recibe dinero al que no es, cuando algunos comprometen lo que es de todos para llegar allá (Presidencia de la República) y pagar los favores y es lo que termina pasando.

Aquí hay que tener una cultura de legalidad. Nosotros tenemos unas herencias muy duras, como el narcotráfico, que han hecho que tengamos un país con corrupción.

La corrupción también viene desde el sector privado. Este es un tema de cultura de ilegalidad que lo tenemos que transformar en cultura de legalidad.

¿Qué piensa de la polarización actual?

Lo malo no es la discusión a través de las ideas; lo malo es cuando las ideas se convierten en confrontación personal. Yo me ubico en el respeto por las ideas. Yo respeto y escucho las ideas. Hay que tener respeto por las diferencias. Estas no nos pueden convertir en enemigos.

Estoy muy alejado de las pasiones políticas. Yo hago esto por vocación, por gusto.

Hoy la discusión no es de temas de izquierda o de derecha. Yo estoy del lado de la gente y de sus necesidades. Aquí los únicos que no son bienvenidos son los corruptos. Pero eso sí, no estoy de acuerdo con esos sectores populistas que ponen en riesgo al país. Hay que apostarle a la democracia.

¿Qué análisis hace de Petro como uno de los candidatos preferidos?

Ninguna elección ha terminado. Es normal que estén ahí algunos de ellos que tienen tres o cuatro elecciones. Ellos tienen un porcentaje de reconocimiento cercano al 100%; en cambio yo, que tengo un porcentaje del 30 %, ya aparezco muy bien en las encuestas.

Yo no creo mucho en las encuestas, porque son fotos del momento. La encuesta más importante es la calle.

¿Cuáles son los tres problemas de Colombia y sus soluciones?

La pobreza es un problema que nos duele a todos y se debe combatir por razones éticas. Otras de los problemas es la inseguridad ciudadana. La gente debe sentir la tranquilidad. El narcotráfico debe tener un abordaje integral. La gente también está cansada de la corrupción y necesitamos una lucha que la vamos a dar.

¿Con quién haría alianzas?

Primero con la sociedad y segundo con todos aquellos sectores que defiendan los valores democráticos, la libre empresa, en donde haya un capitalismo más consciente.

Yo no me dedico a denigrar a otros sectores, porque no sufro de superioridad moral.

¿Cómo va a cautivar el voto santandereano?

Con mucho respeto y mucho amor por la región. Sobre todo teniéndolos en cuenta en la construcción del plan de gobierno que sí corresponda a las necesidades de Santander y no lo que alguien se imagine desde otra ciudad.

Debe haber mucha humildad, respeto y mucho amor por el país, hablando con la gente y pidiéndoles a las personas que me avalen con su firma y que vengan y construimos juntos esta propuesta.

Santander es un departamento muy importante, con muchas oportunidades y retos en términos de conectividad. Hay que garantizar la seguridad y la educación.