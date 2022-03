“No hay democracia en Colombia”: Gustavo Petro

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, convocó a los que considera son los partidos que pueden hacer un frente común en torno a su ideario político para ganar en primera vuelta, lo cual no deja de sorprender porque –a la par– advirtió que en Colombia “no hay democracia”. En entrevista con EL COLOMBIANO, agregó que –de ganar la Casa de Nariño– invitaría al expresidente Álvaro Uribe a su posesión y, de paso, a dialogar sobre la “democratización de la tierra por vías pacíficas”. Dijo que su campaña cuesta $7.000 millones.

¿En Medellín cerró su campaña a las consultas?

“Fue una conversación con el pueblo de Medellín y de Antioquia. El cierre de campaña, para mí, es el 29 de mayo a las 6 de la tarde; de resto estamos en plena actividad y búsqueda de gente para seducir. Estamos buscando el cambio real de Colombia, en los aspectos sociales, económicos, políticos. El evento en Medellín tenía ese propósito: establecer canales que permitan conocer del programa del Pacto Histórico, aterrizarlo en los contextos específicos de Antioquia y recibir, de parte de la población, las inquietudes y propuestas que nos permitan tener un programa mejor”.

En esta región hay un sector importante que considera que sus programas y propuestas, y su campaña misma, buscan destruir el tejido social y económico. ¿Qué le responde?

“Nunca he entendido por qué hay un sector de la sociedad que no quiere a Petro. Yo no he causado ningún daño en la sociedad antioqueña. Daño han causado los que mataron jóvenes para presentarlos como bajas guerrilleras, los que destruyeron la industria textil antioqueña, la industria de las confecciones, la agricultura, por una libertad de importaciones que no nos llevó sino a la hambruna y entregó a Antioquia, en una parte de su historia, a organizaciones de tipo armado y narcotraficante. El programa del Pacto Histórico le propone a Antioquia ser grande productivamente, socialmente, culturalmente, y eso no tiene por qué atemorizar a nadie en Antioquia que no sea un corrupto”.

Además: Maquinarias políticas salpican a la Alcaldía de Bucaramanga

Pero a usted lo señalan es de querer destruir la propiedad privada, de querer acabar con la empresa...

“Yo les preguntaría si cuando fui alcalde de Bogotá destruí la propiedad privada de alguien en la ciudad. Nosotros lo que hemos hecho es derrocar, y estamos a punto de lograrlo, el régimen corrupto que se ha apropiado de la riqueza nacional y se lo ha entregado a muy pocas manos. La política programática del Pacto Histórico que he propuesto en mi programa de gobierno lo que hace es crecer la economía productiva de Antioquia; en su agricultura, que queremos salte a procesos de agroindustrialización en manos de los mismos productores agrarios. Promovemos el inicio de un proceso de industrialización, que esta vez tiene que basarse en energías limpias, en alta conductividad y en muchísimo conocimiento. La transformación de la educación superior en un sistema de educación que pueda garantizarle gratuitamente el derecho a la educación superior a toda la juventud antioqueña. Esos elementos programáticos, en lugar de destruir Antioquia, lo que la van es a impulsar, como venía hasta hace unas cuatro décadas, en el espacio de una economía productiva muy fuerte.

El Consejo Nacional Electoral abrió un proceso para verificar la financiación de su campaña por la denuncia que puso el congresista Edward Rodríguez. ¿Quién lo está financiando?

“Las plazas se llenan con gente y la gente llega allí si se es un líder real. Eso a Edward le debe parecer terrible porque él no es capaz de hacerlo. El liderazgo es invaluable y las multitudes en una plaza también son invaluables; se miden en otros términos, como poder político y no en capacidad monetaria. Nuestra capacidad tiene que ver con liderazgo y de gente que en realidad quiere cambiar a Colombia. A Edward eso no le funciona porque su movimiento se acabó en la política colombiana; no llenan ni la sala de su casa y por eso creen que todo es plata. El ladrón juzga por su condición”.

¿Quién lo está financiando?

“Nuestra campaña se hace con un préstamo de una cooperativa, entre otras cosas de origen antioqueño: Confiar cooperativa. Nos prestó $7.000 millones y con eso hemos financiado mis viajes, las cosas que hay que hacer, como el periódico que estamos repartiendo a lo largo y ancho de Colombia; y algo de financiación de las tarimas. Pero la gente que llega a la plaza no llega paga, llega libre porque libre queremos hacer a Colombia”.

También puede leer: Solo el 28% de los candidatos al Congreso han reportado sus ingresos y gastos

¿Cuánto ha costado hasta ahora su campaña?

“La campaña de consulta presidencial costará $7.000 millones. Ya prácticamente se ha gastado todo. Y la fuente de financiación es el préstamo de Confiar Cooperativa que se pagará con los gastos de reposición de votos”.

¿En Colombia sí existe o no una democracia?

“La democracia no es simplemente que haya elecciones. La democracia es que no se compren los votos, que no se haga fraude en las mesas, que no haya hambre. La democracia no es una sociedad absurdamente desigual. La democracia no es que se excluya a la juventud de la educación superior y cuando reclame por ella se le dispare a los ojos. Lo que gobierna a Colombia es un régimen de corrupción, en el que se roban al país y de lo que se trata este cambio es derrocarlo y reemplazarlo por una verdadera democracia”.

Pero la pregunta es concreta: ¿hay o no democracia en Colombia?

“¿Puede haber democracia donde mataron 6.402 jóvenes inocentes? Eso se llama genocidio. No hay democracia” .