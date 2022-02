“Se me acusa de recibir dineros de Aída Merlano. Quiero decirles que nuestra política ha sido en la calle, con la comunidad, con trabajo y no con dinero. Nuestras campañas no han necesitado mucho dinero, han sido austeras”, fue lo que le escucharon a Uribe Vélez los asistentes a un evento político en Pitalito, Huila.

La respuesta del líder del Centro Democrático corresponde a una réplica por la aparición suya -y de otros miembros de su partido como Óscar Iván Zuluaga y el presidente Iván Duque- en una lista de 19 personas que habrían financiado de manera ilegal sus aspiraciones a cargos de elección popular.