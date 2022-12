“No podemos seguir dispersando los recursos”: Jorge Iván González, director DNP

¿Cómo va el Plan Nacional de Desarrollo?

Nos ha ido bien, los últimos diálogos han tenido la ventaja de que han sido más ordenados, porque ya existe un documento base, entonces creo que la discusión ha sido más ordenada, me ha impresionado también la participación que han tenido las universidades y los gremios. Las bases modificaron de manera sustantiva la manera de conversar, digamos las bases que tiene ya el Consejo Nacional de Planeación, todo mundo las puede bajar de planeación. Entonces eso nos ha ayudado, porque los gremios dicen mire esta frase tal vez no está suficientemente clara, lo mismo nos dicen las comunidades, quizás esto podría ser mucho más enfático.

¿Si avanza la construcción del capítulo de la paz total?

¿Son suficientes los más de mil billones de pesos en qué está aforado el PND?

Claramente no es suficiente, ahí no hemos incluido todavía la reforma tributaria pero de todas maneras aún incrementando la tributaria pues no es suficiente, lo que estamos diciendo es estructuremos unos proyectos estratégicos de tal manera que se desencadenen dinámicas que efectivamente transformen las condiciones económicas y sociales del país. Para eso es muy importante integrar recursos, Sistema General de Participaciones, sistema anual de regalías, recursos de los municipios y departamentos. Nosotros estamos desesperados, desesperados, diciendo creemos grandes proyectos estratégicos no podemos seguir dispersando los recursos, si logramos crear unos proyectos estratégicos pues vamos transformando las condiciones actuales, pero evidentemente para responderle a su pregunta, claramente, claramente, los recursos son insuficientes.