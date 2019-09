El discurso público objeto de chequeo debe haber sido expresado en ámbitos públicos publicados por Vanguardia o en Debates Unab.

Además, verificaremos las hojas de vida de los candidatos, las redes sociales de los mismos, sus programas de gobierno, boletines de prensa y noticias o información que circulen por las redes sociales.

No son objeto de verificación opiniones o enunciados de compromisos, a menos de que estén soportados en datos que se puedan verificar. Tampoco son objeto de verificación las afirmaciones de carácter religioso, deportivo o del espectáculo.

‘No sea Pingo’ no chequeará afirmaciones cuando no existan datos, expertos o fuentes confiables que permitan su verificación. Por lo tanto, ‘No sea pingo’ no empleará fuentes anónimas. Las fuentes serán identificadas y citadas.

Para garantizar la mayor cantidad de fuentes se incluirán enlaces a documentos originales. Y en nuestras verificaciones también seremos explícitos en contarle a la audiencia cómo se realizó el chequeo.

‘No se Pingo’ no emitirá opiniones ni defenderá ideología alguna. Tampoco se trata de un ejercicio de activismo político, por lo que se califica la afirmación, pero no a la persona.

Pasos del chequeo

El ejercicio de verificación de datos (Fact-checking) es el arma para combatir la desinformación que circula en redes sociales e Internet. Por eso, cientos de portales alrededor del mundo se han interesado por realizar secciones en sus medios para dedicarle un espacio a esta herramienta contra la desinformación.

‘No sea Pingo’ sigue los parámetros establecidos por la cadena IFCN (International Fact-Checking Network, por sus siglas en inglés), una unidad del Instituto Poynter cuyo objetivo es reunir a periodistas que se dedican a la verificación de hechos a nivel internacional.

Por esto, para cada verificación tenemos en cuenta los siguientes pasos:

1 Seleccionar la frase.

2 Consultar al autor de la frase.

3 Corroborar y confrontar la información y datos de la frase con fuentes oficiales

4 Consultar fuentes alternativas y expertas

5 Poner el chequeo en contexto

6 Calificar la afirmación

Calificaciones

Una vez se realicen los pasos del chequeo, ‘No sea Pingo’ le otorgará una de las siguientes calificaciones a la información revisada: