$!No se deje engañar: comunicado del Arzobispo de Bucaramanga sobre Ángela Hernández y Jaime Andrés Beltrán es falso

En el comunicado compartido el 21 de octubre, se explican las supuestas razones por las cuales no deberían votar por los candidatos Ángela Hernández, a la Gobernación, y Jaime Andrés Beltrán, a la Alcaldía de Bucaramanga (ambos son cristianos, Hernández es parte de la Iglesia Cuadrangular y Beltrán de la iglesia ‘Camino a la Libertad’).

Esta es la nota aclaratoria de Monseñor Ismael Rueda Sierra, donde aclara que además de dicho comunicado no ha enviado ningún otro relacionado con las elecciones regionales.

El equipo del departamento de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bucaramanga también explicó que el lenguaje usado en el comunicado falso es totalmente distinto al usaría el Arzobispo. Además, hay otras características que permiten determinar que la carta es falsa y no fue escrita por Rueda Sierra.

“Él normalmente hace una carta con hoja membreteada de la Arquidiócesis, el mensaje falso no tiene membrete, no dice fecha, ni a quién va dirigido. Tiene además unas palabras en mayúscula y unas letras rojas, que él no utilizaría”.

El equipo explicó también que cuando Monseñor hace alguna declaración esta se publica como un Boletín especial. Con el mensaje escrito por él, se le adjunta membrete de la Arquidiócesis y se difunde a través de la página web y de los medios de comunicación, como Radio Católica. También se lee dicho comunicado al público en las eucaristías que se realizan en la iglesia Sagrada Familia.

Al respecto, los candidatos se pronunciaron en sus redes sociales afirmando que esta publicación se hizo con el fin de atacar sus candidaturas.