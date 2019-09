‘No sea pingo’ se comunicó con Peralta para preguntarle sobre su relación con la empresa encuestadora y nos aseguró que nunca ha trabajo, ni tiene relaciones con la firma.

También afirmó: “No he tenido negocios con ella (Invamer), no les he mandado a hacer ninguna investigación de mercado”, es decir, que no tuvo nada que ver con la realización de la encuesta publicada en Semana, Caracol y Blu.

Por último confirmó su participación en la campaña de Cárdenas y explicó que por la misma razón había renunciado a su columna en Vanguardia desde antes de iniciar las campañas para las elecciones regionales.

“Renuncié porque generalmente he estado asesorando las campañas desde el punto de vista comunicacional y de publicidad. En este momento estoy de lleno en la campaña de Juan Carlos Cárdenas”, afirmó Peralta.

“No trabaja para nosotros”: Invamer

Por su parte, Invamer confirmó que el señor Andrés Peralta nunca ha tenido algún tipo de vinculación con la empresa.

Hablamos con Carlos López, director de Captura de Datos de la compañía, quien maneja la planta de encuestadores y a su vez tiene acceso a la base de datos de los empleados.

Él afirmó que no existe alguien bajo el nombre de ‘Andrés Peralta Goelkel’ entre los trabajadores de Invamer y mucho menos es el representante en Bucaramanga de la empresa.

“Reitero que no conocemos ese nombre y no hay nadie que trabaje para la compañía que labore en una campaña política”, afirmó López, quien agregó que Invamer se cuida en que se den esos casos de conflicto de intereses.