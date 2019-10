$!Revista Semana no publicó nota que vincula a Juan Carlos Cárdenas con la licencia ambiental de Santurbán

El falso artículo toma fotografías reales tanto de Cárdenas como Carrasquilla y su esposa, así como información real y comprobable de los protagonistas, para lanzar la tesis de que todo está cuadrado para que la cementera mexicana sea la empresa que proveerá el cemento para los túneles de Minesa en los alrededores de Santurbán.

Esta publicación, que incluso tiene errores de ortografía, fue compartida rápidamente en redes sociales a través de usuarios activos e incluso periodistas de Santander, algunos usando frases como ‘Santurbán nos une’ o ‘Los intereses detrás de la licencia de Santurbán’.

Nos comunicamos con la directora de Semana.com, Cristina Castro, quien confirmó que la publicación nunca salió en la edición impresa ni virtual de la revista.

También lo buscamos en la página de Semana y no encontramos ningún resultado.

Así, concluimos que el artículo es falso.

Lo que dice la Revista Semana

‘No sea Pingo’, aliado de RedCheq se comunicó con la directora de Semana.com, Cristina Castro, quien confirmó que la publicación no salió ni en la edición impresa ni en la virtual de la revista.

Además, hay algunos aspectos que a primera vista hacen dudar de la veracidad del artículo, como los errores de ortografía (especialmente la falta de tildes) en varias partes del texto.

Esta práctica de usar la imagen de medios de comunicación conocidos para difundir desinformaciones es común. En esta campaña electoral, por ejemplo, se han divulgado varias publicaciones usando la imagen de Vanguardia, pero con información engañosa.

Se dio por ejemplo, con un artículo falso donde se decía que el CNE investigaba a Fredy Anaya, Mario José Carvajal y otros candidatos por publicidad excesiva. También se dio recientemente con una nota falsa donde se aseguraba que a Leonidas Gómez lo investigaban por doble militancia.

En todos estos casos se usó de manera ilegal la imagen de Vanguardia para darle credibilidad a sus publicaciones y desinformar a los ciudadanos.

Usan información cierta, pero...

‘No sea Pingo’ verificó y comprobó que en efecto Alberto Carrasquilla es esposo de Clara Parra Beltrán, quien actualmente es Alta Consejera para la Competitividad y el Sector Privado.

Ella en su perfil de LinkedIn muestra que trabajó hasta mediados del año pasado como Gerente de Asuntos Públicos y de Industria de Cemex durante casi cuatro años y medio (2015 a 2019).

Cárdenas Rey, por su parte, también trabajó en Cemex, donde hizo prácticamente toda su carrera profesional. Allí llegó a ser el presidente de la compañía en su sede en Perú.

Las fotos usadas en el artículo también son verdaderas, salvo una en donde salen juntos Cárdenas y Carrasquilla. El Ministro de Hacienda y el candidato a la Alcaldía de Bucaramanga coincidieron en la Parranda de Cemex de 2017, en el marco del Festival Vallenato de Valledupar, pero según Cárdenas Rey se trata de un montaje, pues ellos no se tomaron fotos juntos: “ni somos amigos, ni somos socios”.

Si bien algunos de estos datos son ciertos, la publicación utiliza esta información verdadera para dar a entender que hay una conspiración de Cemex, Minesa y el Gobierno Nacional para la explotación del Páramo de Santurbán.

Por ejemplo, es cierto que el resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental presentado por Minesa, en la tabla de materiales de construcción, plantea utilizar 2’110.786 toneladas de cemento, principalmente en retrollenado, en el proyecto Soto Norte.

La versión de Cárdenas

‘No sea Pingo’ se comunicó con Cárdenas y el candidato manifestó que: “Cuando fui al evento (el Festival Vallenato 2017) era un invitado más, no estaba vinculado a Cemex (...) Yo no me tomé ninguna foto con Alberto Carrasquilla. Es un montaje. No somos amigos ni somos socios. Sé que él está casado con Clara Parra y ella trabajaba en Cemex. Se dijo que yo era el jefe de ella, falso. Ella trabajaba en el área de asuntos corporativos y yo toda la vida fui vicepresidente comercial”.

Se le preguntó sobre la ausencia de políticas que defiendan el páramo de Santurbán en su plan de gobierno y él respondió que: “Está dentro de los tres pilares del plan estratégico de toma de decisiones que son la ética, la ecología y la economía. En la ecología está el tema de la defensa del páramo”.

Sobre la elección de Alberto Carrasquilla como ministro ministro ad hoc dijo que: “Me parece terrible que se haya elegido. Él no tiene experiencia”.

Respecto al supuesto acuerdo de la empresa de cementos, el Gobierno y la Sociedad Minera de Santander, Cárdenas declaró que: “Mientras yo fui vicepresidente jamás hubo una oferta comercial ni hubo un interés de Cemex para proveer a Minesa”. Y resaltó que: “hace tres años no trabajo en la compañía. No tengo nada que ver lo que pueda pasar desde esa época para acá”.

Antecedentes

El pasado martes 15 de octubre, Jorge Gómez Pinilla, columnista de elespectador.com, publicó en dicho portal una columna en la que aseguró que con Cárdenas como Alcalde y Carrasquilla rindiendo un concepto favorable, “se va a necesitar mucho cemento para construir los túneles”.

En esa misma columna habló de las relaciones entre el hoy candidato, Clara Parra y Carrasquilla. Y escribe que: “Parecería que la cementera ha movido muy bien sus fichas para asegurar el negocio multimillonario que les espera en Santurbán”.

En horas de la noche, ese mismo día, se llevó a cabo el Debate Final del canal TRO con los candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga. Pese a que Juan Carlos Cárdenas había confirmado su asistencia, finalmente decidió no llegar al encuentro.

En este debate, en la sección en la que se trató el tema del agua y Santurbán, la periodista Ana Mercedes Ariza lamentó que el candidato no estuviera presente, pues quería preguntarle sobre ese tema.

En ese momento, Fredy Anaya corrigió a la periodista y aclaró que Parra Beltrán era esposa de Alberto Carrasquilla y que trabajó en Cemex junto a Cárdenas Rey.

Carrasquilla en proceso de licenciamiento a Minesa

El pasado 8 de octubre el presidente de la República, Iván Duque, designó como ministro de Ambiente ad hoc al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para emitir un concepto vinculante al interior del Consejo Técnico Consultivo de la Anla en el proceso de licenciamiento ambiental de Minesa en la provincia de Soto Norte. Esto luego de que el Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, se declaró impedido para esa labor.

Esto generó gran controversia en la región, a tal punto que miembros del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán organizaron una manifestación en Bogotá el pasado 17 de octubre en la Plaza de Bolívar, donde se encuentra el Congreso de la República.

El Alcalde de Bucaramanga, Manuel Azuero, aseguró que el ministro Carrasquilla no tiene ni la experiencia profesional ni la formación académica para “asumir las competencias del Ministro de Ambiente en un proceso que el Gobierno debe tramitar con profundo rigor y aplicando plenamente el principio de precaución”.

Al respecto, cabe destacar que Cárdenas Rey ha participado de manera activa en varias de las marchas por el páramo y públicamente ha dicho que seguirá la línea de Rodolfo Hernández de proteger la zona de Santurbán y su agua. No obstante, en su plan de gobierno no menciona de manera explícita qué acciones concretas adelantará para proteger el páramo.