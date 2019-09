Valla que anuncia la deserción de Leonidas como candidato a la Gobernación es falsa

La imagen muestra una valla publicitaria con la foto del candidato y su logo oficial, en la que se lee: “¡Gracias por todo su apoyo Santander! pero por problemas de salud no puedo seguir en campaña hasta pronto”.

En redes sociales circula una valla publicitaria en la que Leonidas Gómez, candidato a la Gobernación de Santander por el movimiento Dignidad Santandereana y los partidos Polo Democrático Alternativo y Alianza Verde, anuncia que ya no será candidato a la Gobernación de Santander.

“Los que me ven podrán ver que estoy vivito y coleando. Y los que no tienen argumentos tienen que recurrir al despiste”, manifestó Gómez.

‘No sea Pingo’ se comunicó con el candidato y él aclaró que no cierto que el renuncia a sus aspiraciones a la Gobernación de Santander por problemas salud.

Según Leal, alguien tomó una fotografía de esta valla y la editó para que mostrara el falso anuncio de renuncia a su candidatura.

Antecedentes

El pasado 12 de septiembre, un comunicado publicado en la página oficial de Leonidas Gómez anunció que el candidato haría una “pausa” en su campaña por 12 días por recomendación de sus médicos.

“Somos testigos excepcionales de sus más de cuatro años de intensa actividad física, intelectual y emocional en función de liderar tres campañas políticas consecutivas durante las que ha reducido a menos de la mitad sus horas de sueño y no ha vuelto a descansar los fines de semana. Y, por eso, hemos decidido aceptar el consejo de nuestros médicos de confianza y, en pleno y por unanimidad, le hemos exigido hacer una pausa en esta campaña por la Gobernación de Santander, aislándose de ella, durante un mínimo de 12 días”.

Durante el debate organizado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el 24 de septiembre, Gómez le afirmó que “el comunicado lo hizo mi familia. Lo hicieron sin mi consentimiento”. No obstante, sí reconoció que se tomó una pausa de 12 días.

Relató que cuando fue secuestrado por el Eln su esposa empezó a padecer Parkinson, una enfermedad del sistema nervioso que afecta el movimiento, y que durante el tiempo que se apartó de su campaña “estaba cumpliendo mi deber como esposo”.

En los últimos días han surgido varias publicaciones especulando sobre la salud de Leonidas Gómez y sobre su supuesta intención de abandonar la carrera por la Gobernación de Santander.

No sea Pingo y Redcheq hicieron los respectivos chequeos y desde la campaña de Leonidas Gómez insistieron todas las veces que él no piensa en retirarse y que está bien de salud. Esto fue ratificado por el mismo candidato, que aseguró que no padece ninguna enfermedad terminal, como algunos han especulado en redes sociales.