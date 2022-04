Mediante una carta enviada al ministro del Interior, Daniel Palacios, el candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se negó a asistir a la Comisión de Garantías Electorales que fue programada por el Gobierno nacional para la tarde de este 20 de abril.

“Tomé la decisión de no asistir y no delegar en nadie la vocería de mi campaña”, escribió la misiva y adujo varias razones para ausentarse. En esa medida, anotó que el Gobierno no tiene “autoridad moral” y que la Comisión que se hará esta tarde no otorga las “garantías mínimas” para el debate electoral.

Primero, criticó la gestión del Gobierno para suspender un aparte de la Ley de Garantías. “Gracias a esa iniciativa, ustedes han suscrito cientos de convenios interadministrativos con alcaldes y gobernadores en pleno debate electoral”, advirtió el documento.

Y se fue contra el aspirante presidencial Federico Gutiérrez, quien asistió recientemente a una reunión con la Federación Nacional de Municipios. Señaló que en el encuentro “un grupo de alcaldes le ofrecía votos al candidato”.

Fajardo también señaló que el presidente Iván Duque “no pierde oportunidad para hacer comentarios públicos sobre las propuestas de los candidatos”. Y calificó sus opiniones como “una abierta y temeraria participación en política”.

Justo este 19 de abril, Duque aseguró que va a seguir pronunciándose y defendió su derecho a opinar sobre las propuestas que él considera que no son convenientes para el país. Los senadores Roy Barreras, Iván Cepeda y Roosvelt Rodríguez, por su parte, radicaron una denuncia en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra del primer mandatario por su supuesta participación en política.

Por último, se quejó del actuar de la procuradora Margarita Cabello y criticó que ella hubiera ocupado el cargo de ministra de Justicia durante el Gobierno actual.

¿Qué es la Comisión de Garantías Electorales?

La Comisión de Garantías Electorales, que está citada para este miércoles 20 de abril, es una reunión que convoca a todos los sectores políticos y estatales que están relacionados con las próximas elecciones. En otras palabras, están citados los representantes de los partidos políticos, el ministro del Interior, Daniel Palacios, el registrador Alexander Vega y varios magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este mecanismo fue activado por el Gobierno después de los cuestionamientos a las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, que despertaron fuertes críticas hacia el registrador Vega.