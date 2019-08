La polémica arrancó con la intervención del senador Carlos Felipe Mejía, quien aseguró que mientras la Corte Suprema cita al expresidente Uribe para acusarlo por falsos delitos, la misma corporación se negó a citar al senador Cepeda quien ha ido a prisiones a buscar a delincuentes para que hablen en contra del expresidente.

De inmediato el senador Cepeda se pronunció y le pidió a Uribe que no use los micrófonos del Senado para defenderse y la pidió que lo haga ante la justicia, a la vez que recordó que él no irá a la citación del 8 de octubre, para respetar a los jueces y que el proceso no se convierta en un show.

“Le pido al senador Uribe que enfrente su responsabilidad en sede judicial y no con sus voceros en el Congreso y lo haga de forma digna respetando a la justicia”, le dijo Cepeda a Uribe y le insistió en que le pida a sus congresistas que no usen los micrófonos para tal fin.

El expresidente Uribe le replicó y sostuvo que está en derecho de poder defenderse y ante todo por respeto a la opinión publica. “Seguiré en los estrados judiciales, en el Congreso, ante la opinión pública, desmontando las infamias”, manifestó el senador Uribe.