Nueva polémica por giro de la sobretasa ambiental de la Alcaldía de Bucaramanga a la Cdmb

El pasado 18 de julio, el exsecretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, Jorge Figueroa Clausen, interpuso ante la Procuraduría una denuncia en contra del alcalde Juan Carlos Cárdenas; la jefe de Gobernanza, Saharay Rojas, y varios exfuncionarios de la administración local por presuntas irregularidades en la aprobación del giro de millonarios recursos de la sobretasa ambiental a la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, sin existir un fallo judicial de fondo.

Según la denuncia, el mandatario local y demás funcionarios se extralimitaron en sus funciones y habrían incurrido en varios delitos al haber aprobado el giro de al menos $45 mil millones de la sobretasa ambiental a la Cdmb, aún cuando el Consejo de Estado no se había pronunciado de fondo.

“El Municipio de Bucaramanga, no es ordenador del gasto de la sobretasa ambiental urbana y rural. Son recursos públicos que no se incorporan al presupuesto municipal, se recaudan y transfieren a la autoridad ambiental en cumplimiento de una norma superior, ante la suspensión judicial del acto administrativo que otorga la competencia a la autoridad ambiental urbana al AMB (no son transferidos, ni retenidos), hasta tanto la decisión judicial por fallo o levantamiento de medida permita realizar su transferencia”, señaló Figueroa.

Asimismo, el exsecretario de Desarrollo Social del gobierno de Rodolfo Hernández solicitó al Ministerio Público la suspensión del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y los miembros del Comité de Conciliación, integrado por funcionarios de la época como Ileana Boada (Secretaria Jurídica) y María Juliana Acebedo (Asesora de Transparencia), por las presuntas irregularidades en el traslado de los recursos de la sobretasa ambiental, desconociendo un fallo judicial.