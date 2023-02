Nuevos cuestionamientos en contratos en el Indersantander

¿Sin el perfil?

Al aparente nepotismo por parte de la directora (e) del Indersantander también se le suma que la hoja de vida de María Delcis Rodríguez no cumpliría con el perfil profesional para cumplir el objeto contractual de “prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas y de protocolo de la dirección general del Indersantander”.

Según los documentos del contrato, Rodríguez de Aguirre tiene un título universitario como tecnóloga en regencia de farmacia, carrera afín al área de salud, que no tiene nada que ver con la asistencia administrativa como lo demanda el contrato 12 de 2023 del Indersantander.

De hecho, la única certificación en el sector administrativo adjuntada por María Delcis Rodríguez para acreditar la experiencia en este proceso, fue los tres contratos que ejecutó para su concuñada en la Secretaría de Cultura y una certificación tecnológica del Sena como operador básico de sistemas.

Para el abogado Gerardo Martínez el contrato 12 de 2023 del Indersantander tiene varios vicios en su concepción.

“Puede que ante la ley la directora encargada del Indersantander no esté incurriendo en ninguna irregularidad al contratar a su concuñada, ya que no alcanza ese grado de consanguinidad, pero otra cosa muy diferente es contratar a alguien que no tiene el perfil para ejecutar el contrato. ¿Cómo así que contrató a un regente para que sea asistente administrativo? Eso no tiene presentación y va en contra de la norma”, asegura el experto.

Esta redacción intentó comunicarse con Mery Luz Hernández, secretaria de Cultura y Turismo, y encargada del Indersantander, pero no hubo respuesta por parte de la funcionaria.

