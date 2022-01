Oposición rechazó carta del Congreso a la CIDH

Congresistas de la oposición rechazaron la carta que enviaron la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias y el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la que aseguraron que el tribunal internacional intenta repercutir en la soberanía de Colombia. En la misiva los presidentes de las corporaciones defendieron la controvertida reforma a la Procuraduría General de la Nación y la decisión de crear 1.208 nuevos cargos.

La carta se envió luego de que la CIDH precisara que Colombia no está cumpliendo con el fallo del caso Gustavo Petro Vs. Estado colombiano, en el que la corte impuso que el funcionario del Ministerio Público que formule los cargos no sea el mismo que dicte la sentencia disciplinaria. Cabe recalcar que la Procuraduría justificó la creación de más de mil cargos señalando que da cumplimiento al pedido de la corte internacional. Sin embargo, la CIDH desmintió que el aumento en burocracia se haya dado como exigencia dentro del fallo.

La carta de la discordia

La misiva que enviaron Gómez y Arias tiene fecha del 31 de diciembre y va dirigida a Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

“Es preciso indicar que el Estado colombiano siempre se ha esforzado por respetar los derechos humanos y los instrumentos internaciones”, sostuvieron los dos presidentes del Congreso.

En el documento también criticaron que la corte internacional esté en desacuerdo en que el Ministerio Público tenga funciones que pertenecerían a los jueces.

“El Congreso de la República difiere respetuosamente de esa posición”, dijeron los presidentes de Senado y Cámara.

Críticas de la oposición

Luego de conocerse la polémica carta, congresistas de la oposición se fueron lanza en ristre contra Jennifer Arias y Juan Diego Gómez por enviar la misiva a nombre del Congreso, sin ser consultados. Incluso los tildaron de “atrevidos”.

La representante a la Cámara, Katherine Miranda, fue una de las primeras en pronunciarse y cuestionar la carta.

“¡Qué les pasa a estos abusivos! Presidentes del Senado y de la Cámara ahora mandan respuesta a la CIDH con sus apreciaciones sesgadas y mentirosas a nombre de todo el Congreso. ¡Respeten! Esa comunicación no es oficial. Ustedes no hablan en mi nombre”, dijo Miranda en sus redes sociales citando la carta.

Pero la militante de los verdes no fue la única en pronunciarse. El representante David Racero también lo hizo, señalando que los presidentes de las corporaciones “no tienen legitimidad ni derecho alguno de hablar a nombre de todos los congresistas”. Además, Racero invitó a toda la bancada de oposición y de independientes a suscribir otra misiva a la CIDH.

No solo la oposición criticó a Arias y a Gómez. Congresistas del oficialismo también lo hicieron, como los representantes Gabriel Santos (Centro Democrático), Fernando Reyes Kuri (Partido Liberal) y José Daniel López (Cambio Radical).

“Yo rechazo que Juan Diego Gómez y Jennifer Arias se tomen atribuciones que no tienen y hablen a nombre del Congreso. Semejante pronunciamiento contra la CIDH jamás fue puesto a consideración de las plenarias. Ellos no me representan”, dijo el congresista López.

Al cierre de esta edición, ni Arias ni Gómez se pronunciaron sobre esta controversia.