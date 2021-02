Partido Liberal entregó donativos para la salud en Bucaramanga

“Es una tarea humanitaria, una tarea de salud. Allá no fuimos a echar discursos políticos, tampoco estuvo la bancada parlamentaria del partido, porque ellos mismo prefirieron no participar de la actividad para no teñirla con controversia política”, señaló Miguel Ángel Sánchez, secretario general del Partido Liberal.

En total la colectividad ‘roja’ recibió 30 equipos de concentración de oxígeno y 100 oxímetros por parte del gobierno Chino, los cuales serán distribuidos en diferentes ciudades del país.

Como una primera etapa para llevar la donación recibida por el gobierno Chino, el Secretario del Partido Liberal, se trasladará la próxima semana a Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo y Montería. Posteriormente se trasladará al Chocó y Leticia.

“El gobierno Chino ha tenido muy buenas relaciones con el país gracias a las gestiones de los expresidentes Barco y Gaviria. Ellos ya nos habían ayudado en el comienzo de la pandemia con donativos de tapabocas y ahora quieres apoyar al país con estos insumos médicos para mejorar el tratamiento oportuno de la población más vulnerable del país en época de pandemia”, agregó Miguel Ángel Sánchez.