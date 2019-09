El concejal Pedro Nilson Amaya oficializó su retiro de la puja por la Alcaldía de Bucaramanga, luego de que finalmente la Registraduría Nacional no certificara el número mínimo de firmas necesarias para validar su candidatura al primer cargo de la ciudad.

“Mi trabajo como candidato a la Alcaldía de Bucaramanga se detiene desde ahora gracias a la decisión de la Registraduría, pero mi compromiso es con los bumangueses, por eso seguiré trabajando con acciones reales por los intereses de todos los ciudadanos”, señaló Pedro Nilson Amaya.

Según la Registraduría, Amaya Martínez, con su grupo significativo “Bucaramanga con Acciones Reales”, no logró superar el umbral mínimo de firmas para ser candidato a la Alcaldía de Bucaramanga.

Al hasta ayer candidato le hicieron talta menos de tres mil firmas para validar su candidatura, debido a que la Registraduría solo le avaló 47.886 de las 50.000 firmas que necesitaba para ser aspirante oficial.

Por tal motivo, Amaya Martínez había interpuesto un recurso con el que intentaba que le validaran 18.541 apoyos que habían sido rechazados. Sin embargo, la iniciativa tampoco prosperó.

“La Registraduría tiene errores en la revisión de las firmas de más de 91 mil bumangueses que apoyaron a ‘Acciones reales para Bucaramanga’. Hay mala fe en la decisión que tomaron”, agregó Pedro Nilson Amaya.

Las opciones de Amaya

Aunque Pedro Nilson Amaya afirmó que aún no tiene definido a cuál de las otras campañas que siguen en pie para la Alcaldía podría aterrizar, fuentes cercanas al Concejal de Opción Ciudadana le confirmaron a esta redacción que son tres las opciones de Amaya. “Pedro Nilson analiza todas los escenarios. En primera medida tiene a Claudia López y a Fredy Anaya con quienes tiene muy buena empatía, pero no descarta una tercera opción con Sergio Isnardo, ya que si bien no es muy amigo del candidato sí lo es de su patrocinador, (John Abiud). Pero aún continúa en reuniones para definir el tema”, indicaron las fuentes.