Persisten las dudas por la controvertida licitación que adelanta la Cdmb por más de $18 mil millones

Cambios en el cronograma y falta de respuesta a las múltiples observaciones elevadas por veedurías, agremiaciones e incluso la misma Alcaldía de Bucaramanga, continúan tejiendo un manto de dudas alrededor del controvertido proceso licitatorio que lidera la Cdmb para contratar la ejecución de tres obras de mitigación por más de $18 mil millones.

Modificación de fechas

A pocas horas de que se cumpliera la fecha límite establecida en el Servicio Electrónico de Contratación Pública, Secop, para que la Corporación ambiental publicara el pliego de condiciones definitivo dentro del millonario proceso licitatorio, la oficina de contratación de la Cdmb anunció que modificaría el cronograma de la licitación pública, argumentando la necesidad de mayor tiempo para poder dar respuesta a todas las observaciones elevadas al proceso.

“La Jefe de la oficina de contratación se permite indicar que teniendo en cuenta las observaciones formuladas al Proyecto de Pliego de Condiciones, así como la necesidad de incorporar en el proceso contractual, el comité primario realizado por la Oficina Gestora se informa que se realizará modificación de cronograma, estableciendo nueva fecha para respuesta a observaciones, apertura de proceso y publicación de Pliego Definitivo, el próximo 28 de octubre de 2020 (ayer)”, dicta el documento firmado por Chanel Rocío López, jefe de la oficina de Contratación de la Cdmb.

Sin respuesta

Según el nuevo calendario, para hoy jueves 29 de octubre, la Corporación publicará el pliego de condiciones definitivo para el millonario proceso licitatorio, sin embargo, al cierre de esta edición aún la Cdmb no había publicado las respuestas a las diferentes observaciones elevadas por los interesados, requisito legal que se tiene que dar antes de la publicación de los pliegos.

Fuentes en la Alcaldía de Bucaramanga, el Comité de Transparencia por Santander y veedores que presentaron observaciones le confirmaron a esta redacción que aún no habían recibido la respuesta por parte de la Cdmb a pesar de que se publicará el pliego definitivo.

“Aún no nos han contestado nada. Modificaron el cronograma y la publicación del pliego definitivo será mañana (hoy), pero aún no nos han dado respuesta. Muy seguramente van a esperar hasta final del día para publicar las respuestas, no es ilegal, pero no habla bien de la entidad”, indicó una de las fuentes.

Esta redacción intentó obtener respuesta de la Cdmb, pero no hubo respuesta por parte de la Corporación.

Las observaciones

Semanas atrás, la Alcaldía de Bucaramanga, la Sociedad Santandereana de Ingenieros y el Comité de Transparencia por Santander, entre otros, prendieron las alarmas por las presuntas irregularidades que se estarían presentando en un proceso licitatorio que adelanta la Cdmb, por más de $18 mil millones, para tres obras de mitigación en la ciudad.

Según las observaciones a pesar de que el millonario contrato que pretende adjudicar la Cdmb tiene como objeto atender tres obras independientes en distintos puntos de la ciudad, la corporación ambiental pretende empaquetar la contratación de los tres proyectos en una sola adjudicación, restringiendo la pluralidad de oferentes.

Igualmente, las entidades advierten que la experiencia exigida por la Cdmb es tan específica que roza con el direccionamiento del contrato, toda vez que restringe significativamente la participación de posibles oferentes.