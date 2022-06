El presidente electo, Gustavo Petro, aseguró que Piedad Córdoba, senadora electa por el Pacto Histórico, debería “hacerse a un lado” una vez se posesione como congresista con el fin de que resuelva los problemas judiciales que tiene en Estados Unidos.

Las declaraciones de Petro se dieron en medio de una entrevista con la revista Cambio que se llevó a cabo el viernes pasado y salió a la luz este 26 de junio.

Petro aseguró que la situación de Córdoba era “compleja” y señaló que son los jueces de Colombia y Estados Unidos quienes deben tomar decisiones sobre el futuro de la senadora electa. De hecho, aseguró que Córdoba y su familia han tenido relación con la DEA y la justicia norteamericana.

“Eso sé que es reservado, por cosas que ya ni siquiera pasan por normas colombianos, pero que no son propias para un ejercicio político en Colombia”, aseguró. Descartó que Córdoba no se posesione en el Congreso, por las implicaciones legales que podría tener no asumir su curul.

Pero indicó que su situación jurídica “ameritaría que diera un paso al costado”, aun siendo senadora.

Aunque no especificó cuáles, dijo que hay varias “figuras jurídicas” que le permitirían a Córdoba apartarse de su gestión política.

Sobre los procesos de extradición, que causaron bastante polémica en la recién terminada campaña presidencial, Petro dijo que tiene intenciones de hacer modificaciones, aunque dejó claro que se trata de un tema que debe ser acordado bilateralmente. El presidente electo aseguró que le va a proponer” a Estados Unidos “supeditar la extradición al incumplimiento, a la repetición, por procesos de desmantelamiento del narcotráfico”.

El periodista Deniel Coronell le señaló que, en ese caso, sería una extradición condicional, lo cual podría no caer bien en el gobierno estadounidense. “Ese es el planteamiento. Si ellos negocian aquí en Colombia y se desmantelan en Colombia, (...) y repiten, se burlan, la extradición debería ser un castigo fuertísimo”, aseguró.

Petro también defendió la designación de Roy Barreras como el presidente del Senado, pues señaló que se trató de una solución que apuntaba a la “eficacia” de la agenda legislativa del Gobierno.

“¿Para qué queremos ser mayoría en el Congreso? No hay otro objetivo que no sea que se aprueben las reformas”, sostuvo.

En la conversación, Petro aseguró que su apuesta económica apunta a que Colombia haya un desarrollo económico por medio del capitalismo. “Desarrollar el capitalismo en cierta forma es contra viejas esclavitudes, contra viejos feudalismos”, aseguró Petro.

Además, aseguró que su transición de una economía extractivista (basada en la explotación de recursos naturales no renovables) se hará de forma escalada. De hecho, señaló que “paradójicamente” su Gobierno será uno de los que más exporte carbón, debido a las necesidades que tendrán en países como Alemania a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania.