Tras la cancelación del presidente Gustavo Petro a dos eventos en Bucaramanga, desde diferentes sectores le cayeron críticas al jefe de Estado. El senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, también cuestionó la ausencia del jefe de Estado en la ciudad.

"Lo que Gustavo Petro hizo hoy en Bucaramanga de programar dos visitas y no cumplirlas, no es nada normal. Ya es común y corriente. Se ha dado a conocer como un Presidente que no cumple con su palabra. Que incluso está cometiendo inasistencias e irresponsabilidades en su cargo", cuestionó el congresista santandereano, pidiéndole explicaciones sobre su cambio en la agenda.

Y es que justamente el pasado viernes en la ciudad estaban previstos dos eventos en los cuales estaría el presidente Gustavo Petro junto a la comunidad, las autoridades locales y una comitiva del Alto Gobierno.

El primero se iba a dar sobre las 12:00 del mediodía en el Parque San Pío, donde se iba a lanzar una nueva estrategia junto a la Policía Nacional. El segundo estaba previsto a las 2:00 de la tarde en el Coliseo Bicentenario donde se reuniría con las mesas de trabajo.

Desde la Casa de Nariño confirmaron que Petro no estaría en el evento de la Policía, pero que estaría en la ciudad sobre horas de la tarde. Sin embargo, unos cambios en la agenda del mandatario nacional lo obligaron a no llegar a Bucaramanga, pero sí envió una comitiva del Alto Gobierno.