Según la iniciativa ‘roja’, la idea es que el periodo de sesiones ordinarias que estaba del 16 de marzo al 20 de junio, se corra y se cumpla ahora desde abril hasta julio 20 y así recuperar el mes que no pudieron sesionar por cuenta del aislamiento preventivo por el COVID-19.

“Le hemos solicitado al presidente Iván Duque que expida un decreto corriendo el periodo legislativo que estaba del 16 de marzo al 20 se corra ahora de abril al 20 de julio y conecte con el siguiente periodo legislativo y así poder sacar adelante todos los proyectos que están en trámite en el Congreso”, explicó el senador Miguel Ángel Pinto.

Actualmente Senado y Cámara aguardan por el concepto de la Corte Constitucional sobre la legalidad de los debates y votaciones en las sesiones virtuales.

Proyectos en la cuerda floja

De llegar a correrse el periodo legislativo, el Congreso no tendría sesiones ordinarias que estaban establecidas para iniciar el 21 de junio y terminar el 20 de julio próximo. Al no sesionar en extraordinarias, los congresistas podrán debatir no solo proyectos de Ley sino también Actos Legislativos, por lo que iniciativas como la cadena perpetua para violadores de menores, la creación de la Región Metropolitana entre Bogotá y Cundinamarca o la protección cultural, étnica y ambiental de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés, no sean hundidas a falta de su último debate.

“En extras se pueden tramitar proyectos de Ley pero no lo que no se pueden tramitar son actos legislativos y aunque en este momento la prioridad del Gobierno y del Congreso es legislar para superar la crisis de la pandemia, también buscamos que en el mes de junio el Congreso sesionando en ordinarias no deje hundir iniciativas como la cadena perpetua para violadores que aguardan por su último debate para su aprobación”, agregó el Senador Liberal.