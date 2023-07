¿Podrá el Gobierno Nacional quedarse con las presidencias de las comisiones en el Congreso?

El Gobierno Nacional y el Pacto Histórico buscarán nuevamente tener el control de las diferentes comisiones como sucedió en la anterior legislatura, por las cuales iniciarán trámite las reformas sociales de la Casa de Nariño y de los proyectos radicados en el mismo Legislativo.

La elección de Iván Name como presidente del Senado, una cuota que no fue del Gobierno Nacional, generó aún mayor división en los congresistas quienes decidieron no apoyar la aspiración de Angélica Lozano a esta dignidad, pese a que tenía el respaldo de la Casa de Nariño.

Ahora las siete comisiones del Legislativo iniciarán a elegir sus presidentes, quienes serán los encargados de darles trámite a las reformas y proyectos de ley que sean radicados ante las secretarías de Senado y Cámara de Representantes.

En el primer periodo legislativo el Pacto Histórico logró quedarse con la mayoría de presidencias. Sin embargo, para este segundo periodo no se darían las cuentas a favor del Gobierno Nacional, pues los partidos tradicionales que hoy en día están haciéndole contrapeso a Palacio de Gobierno, quieren quedarse con estas dignidades.

En la Comisión Séptima de Cámara de Representantes sería electa María Eugenia Lopera, quien ha sido cercana al Gobierno y que fue una de las personas liberales clave para que avanzara la reforma al sistema de salud que va en plenaria de la corporación.

En Comisión Sexta, por donde entrarán las reformas a la educación y a los servicios públicos, sería electo Diego Caicedo, un congresista del Partido de la U, de la línea de Dilian Francisca Toro, quien se ha opuesto a las reformas presentadas por la Casa Nariño.