Polémica por hundimiento de proyecto de Bienestar Ambiental en Bucaramanga

Esta decisión generó malestar entre el concejal Danovis Lozano, uno de los ponentes del proyecto y las fundaciones de animales que han trabajado en dicha propuesta desde marzo de 2020.

“La coalición mayoritaria nos negó el proyecto de acuerdo en segundo debate. Argumentan que había problemas jurídicos, económicos y de coadministración. Nosotros respondimos todas las dudas, pero no fue suficiente. Siguieron insistiendo en que había vicios y por eso lo devolvieron”, dijo Lozano.

El proyecto de acuerdo N° 058 consistía en cinco puntos clave, la creación de lo que llamaron Comproba, un consejo de protección y bienestar animal que se encargaría de ser el doliente de las políticas públicas y casos de maltrato en la ciudad, una cátedra de bienestar animal en los colegios públicos de Bucaramanga, practicas sociales de estudiantes de colegios oficiales en fundaciones animalistas, pedir que todos los 4 de octubre se realizara un debate de control a la administración local sobre las políticas públicas en este punto y que se estipulara en el POT dónde iba a quedar el centro de bienestar animal.

“Pero no hubo voluntad política. Aseguraron que el proyecto contemplaba presupuesto y que por eso no se podía. Pero no contemplaba presupuesto. Que cambiaba el POT, que presentaba afectación al presupuesto, que la cátedra era competencia del Ministerio (de Educación) y los mismos secretarios de gobierno desmintieron estos argumentos. Quedamos a un voto de ser aprobado”, dijo el concejal.

Para el coautor del proyecto, el corporado Jorge Rangel, pese a la votación negativa, la idea es continuar pensando y trabajando en el bien de los animales.

“Lastimosamente nos faltó sólo 1 voto para su aprobación. Honorables concejales, la invitación es a no rendirnos y seguir trabajando en esta causa. Entendamos que habían dudas jurídicas por parte de unos concejales y la jurídica del Concejo y por eso al final no obtuvimos la mayoría de votos”, dijo Rangel.

Por su parte, el concejal Fabián Oviedo argumentó que “existen dos acuerdos que pretenden lo mismo el 024 de 2019 y 025 de 2006. No podemos aprobar uno nuevo que diga lo mismo. Es ilegal desde el punto de vista jurídico, primero hay que derogarlos”.

El corporado indicó que por tal motivo, “luego de conocerse que el proyecto fue negado, propuse que las Unidades de Apoyo de los concejales fueran eliminadas y con estos recursos se pueda pedirle al alcalde de Bucaramanga se construya el Centro de Bienestar Animal”.

Oviedo Pinzón aseguró que “si se suprimen $8 millones de unidades de apoyo al mes por cada concejal esto representaría un ahorro de $1.824 millones al año, que serían destinados para el proyecto de beneficio para los animales”.

Para Lozano, es triste que concejales que se hacen llamar animalistas, ganen votos con ese discurso, pero no trabajen en pro de los animales.

“Luego proponen otras proposiciones que no se pueden, como utilizar dinero de funcionamiento del Concejo como si fuera dinero de inversión. Fue una pantalla de humo. Simplemente no quisieron trabajar en pro de los animales”, dijo el concejal.

De acuerdo con lo que explicó Danovis Lozano a Vanguardia, van a continuar trabajando en pro de los animales y en marzo, en el nuevo periodo de sesiones ordinarias, volverán a presentar el proyecto.

“El problema es que atrasan más de seis meses este proyecto tan importante. Es una necesidad. Los bumangueses saben que la ciudad está en deuda con el tema de políticas de protección y bienestar animal y continuaremos trabajando por ellas”, dijo Lozano.