Los cuestionamientos

Presunto direccionamiento

Según los archivos del Imct, Germán Horacio Jímenez, en junio del 2022 ya se había ganado una beca de literatura con el instituto, no obstante, en este proceso no quiso subsanar su oferta y de paso dejó de competir por la millonaria beca.

Observaciones de fondo

“Proceso transparente”

“La convocatoria tiene una duración de 30 días en la página, donde las personas o empresas se pueden presentar con sus propuestas. Para esta beca específicamente se presentaron dos propuestas, una de ellas no subsanó la documentación y la otra quedó habilitada. La habilitada fue la propuesta del grupo constituido liderado por Diego Gallardo, que entre otras cosas no tiene ninguna inhabilidad para presentar convocatorias públicas”, señaló Silva.

Falta de publicidad

“Teniendo en cuenta que la IMCT no realiza esta convocatoria en el Secop, si no a través de su propia plataforma, se evidencian importantes falencias en la publicidad de la información. No se publicaron documentos claves en el proceso, por ejemplo, las subsanaciones de los participantes, o la propuesta ganadora, con lo cual se incumple el principio de publicidad que rige a las actuaciones de las entidades públicas y que está directamente relacionado con el principio de transparencia”, agregó Pabón.

Por tratarse de una beca, los $261 millones le llegan netos y sin ningún tipo de descuentos al contratista del Imebú, Diego Gallardo.

Experiencia profesional

Por su parte, el abogado Diego Gallardo aseguró que cuenta con la experiencia necesaria para aspirar a la millonaria beca cultural.

“Mi experiencia laboral, en gran medida, ha sido en la industria editorial y eso está en mi hoja de vida con certificados. He trabajado en Penguin Random House y en Grupo Planeta, y ahora me desempeño como Director de Contenidos de Grupo Editorial Sin Fronteras. He editado y publicado más de una veintena de libros, y con esa experiencia, más una propuesta de desarrollo editorial, me presenté a la convocatoria”, explicó.

Aunque reconoció tener una amistad con el exconcejal, hoy candidato a la alcaldía, Carlos Parra, Gallardo aseguró que desde su llegada a la administración de Cárdenas se separó del hoy aspirante.

“Yo soy amigo de Carlos Parra hace años, con la distancia natural que significó que yo haya sido contratista del actual gobierno y él haya sido opositor. Sin embargo, esto en nada tiene que ver con el proceso de estímulos del Imct. Yo ya me he presentado antes a estímulos, como cualquier ciudadano, siendo Luis Carlos Silva director, y no he resultado ganador. Es más, me han rechazado las propuestas”, agregó Gallardo.

El archivo del Instituto Municipal revela que en 2022 la oferta de Gallardo para competir en una beca de estímulo de circulación de feria del libro/encuentro literario en el marco de los 400 años de la ciudad, fue rechazada porque se presentó como persona natural y no como persona jurídica, como lo exigía el pliego de condiciones.