Sin recursos para reformas

“Eso no tiene sentido. La entrada no puede quedar en un pasillo. Quedaría más pequeño el Capitolio y se necesitan 16 curules más para las personas que deben entrar por los acuerdos de paz”, agregó el Director Administrativo de la Cámara.

“Es una idea que se tiene, pero no tenemos la plata, porque el cambio tecnológico es muy costoso y hasta que no se tenga el dinero, toca seguir con lo que se tiene”, señaló.

Aunque reconoció que la reforma y la modernización de las instalaciones del Capitolio Nacional hacen parte de su plan de acción, el director Administrativo de la Cámara de Representantes, John Abiud Ramírez, aseguró que por ahora no habrá ninguna obra en la corporación debido a la falta de recursos.

Retraso legislativo

Ramírez además advirtió que la falta de la remodelación y modernización de las instalaciones del Capitolio Nacional está generando retrasos en el trámite legislativo en la cámara baja del Congreso debido a la desactualización del software con los que funciona la corporación edilicia.

“El Congreso hoy tiene una obsolescencia tecnológica de más de 20 años. Todavía el Congreso hoy hace toda su transcripción manualmente, por un minuto de audio se demora más o menos 15 minutos de transcripción, depende que tan compleja sea el acta y la rapidez de la persona. Hoy tenemos equipos de más de 15 años funcionando, hoy ya no se consiguen esos softwares para poder actualizarlos. Ha sido súper difícil la votación virtual y semipresencial que ha conllevado a que las leyes se atrasen por las demoras en las actas, como pasó con el Borrón y Cuenta Nueva, que se tramitó hace un año y todavía no ha podido entrar en vigencia porque no se habían transcrito las actas”, advirtió John Abiud Ramírez.

Fuentes al interior del Ministerio de Hacienda le confirmaron a esta redacción que el proyecto de remodelación del Capitolio Nacional no está siendo dirigido por esta cartera sino por el Departamento de Planeación Nacional, DNP.

Le puede interesar: En Bucaramanga este 5 de mayo convocaron marchas en la mañana y en la tarde