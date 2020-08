Polémica por visita de Diputada al municipio California, Santander, en plena pandemia

La visita de la diputada del Partido Conservador, Claudia Ramírez, al municipio de California, una de las poblaciones no COVID de Santander, suscitó una nueva polémica en el municipio de la provincia de Soto, que además tiene su propia lucha interna por la aprobación o no del proyecto de la megaminería de la multinacional Minesa.

Además: ¿Qué hay detrás de la reunión entre Hernández y Mantilla?

Según Genny Gamboa, alcaldesa de California, la diputada Claudia Ramírez, haciendo uso de su credencial como funcionaria, ingresó el pasado miércoles al municipio, violando los protocolos de seguridad y poniendo en riesgo a la comunidad.

“El miércoles 29 de julio, la diputada Claudia Ramírez, ingresó al municipio de California y, haciendo uso de su credencial, desacató los protocolos de bioseguridad, aludiendo que venía con su conductor personal, que resultó ser el periodista Óscar Jahir Hernández, a visitar al Presidente del Concejo”, señaló la mandataria municipal.

Visita con carácter político

Además del riesgo sanitario por la época de pandemia que afronta la región, la visita de la diputada Ramírez ahondó aún más la división política en California, uno de los municipios que hace parte del páramo de Santurbán y que al igual que resto de poblaciones de la provincia de Soto, puja por decidir si acepta o no la megaminería en su región.

“Nosotros firmamos un acuerdo con la Alcaldía de Bucaramanga para que desde el Acueducto Metropolitano nos giraran unos recursos como parte de compensación del agua que de nuestras fuentes hídricas se consume allá. La diputada Ramírez me llamó y me ofreció su apoyo, ahora viene al municipio viola los protocolos y se reúne con el presidente del Concejo para después difundir noticias falsas, como que estamos en contra de la megaminería”, agregó Genny Gamboa.

Lea también: Rodolfo Hernández y Héctor Mantilla dan vuelta a la página y ahora son aliados políticos

“Cumplí con todas las normas”

Aunque reconoció que sí hizo presencia en el municipio de California, la diputadaRamírez negó haber violado los protocolos de bioseguridad. “No me hicieron ningún comparendo o multa por haber violado alguna norma. Llegué en mi vehículo y en un retén la Policía me dijo que no podía ingresar si no tenía un permiso de la Alcaldía, ahí me identifiqué, les expliqué que como Diputada hago parte de las excepciones del toque de queda. Ellos llamaron al Inspector de Policía y me dejaron entrar sin ningún problema”, acotó la corporada ‘azul’.

Según Ramírez Carreño, su visita a California tenía como fin escuchar la versión del concejal Gerardo García, presidente del Concejo, sobre megaminería.

“Como Diputada tengo que escuchar a todas las partes, no solo lo que dice la alcaldesa. Me reuní con el Presidente del Concejo quien me manifestó su preocupación por la forma como están estigmatizando a los mineros ancestrales, aunque tengo que decirlo, yo soy defensora del páramo de Santurbán. Yo fui porque soy amiga del Presidente del Concejo desde la campaña anterior, ya que ellos tengan sus diferencias no es asunto mío”, agregó la Diputada conservadora.

Le puede interesar: Así fue la reunión entre los concejales de la Liga y los cabildantes tradicionales en un apartamento Cañaveral

“No tengo conocimiento del viaje”: Rodolfo Hernández

La diputada Ramírez reconoció que en su viaje a California iba acompaña de Óscar Jahir Hernández, director de la Liga Anticorrupción, quien conducía su vehículo.

Hernández es el vocero de la Liga Anticorrupción, movimiento político del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien durante su mandato se mostró como uno de los mayores defensores del páramo de Santurbán y opositores de la megaminería.

El exalcalde de Bucaramanga aseguró que desconocía las razones por las cuales el vocero de su movimiento político visitó California en compañía de la diputada Ramírez, quien es de la línea del exalcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla. “Yo no sé si él ha ido o no ha ido, no sé. Él tiene libertad de ir a donde le provoque porque yo no puedo por ser él el representante político de la Liga, encerrarlo y quitarle como si fuera un esclavo mío”, indicó Hernández Suárez.