"Informo a la Fiscalía General de la Nación las llamadas extorsivas de un supuesto funcionario del Consejo Nacional Electoral, CNE, que pide una suma millonaria a cambio de no realizar la revocatoria de inscripción de candidatura", escribió el exalcalde de Bucaramanga en su cuenta de X.

Informo a la @fiscaliacol las llamadas extorsivas de un supuesto funcionario del Consejo Nacional Electoral @Cne_col que pide una suma millonaria a cambio de no realizar la revocatoria de inscripción de candidatura. Este señor se identifica como Camilo Sanchez, dice ser del... pic.twitter.com/TTPbmbZYPV

En la llamada, que Rodolfo Hernández calificó como "extorsiva", el hombre afirma que no puede hacer una rebaja por el valor. "Esos temas electorales son un poco complejos. Muy pocos abogados saben de eso. Es un trabajo garantizado. Es algo legal. No es trampa. No es estafa. Quiero que esté tranquilo que eso sale a su favor", dice la voz que, según el candidato a la Gobernación de Santander, se identifica como Camilo Sánchez.

"Yo entiendo su desconfianza. Pero no se preocupe. Es garantizado el trabajo. No es ningún robo. Como le digo, esta vez confíe que yo le saco eso adelante. La audiencia es el jueves. Yo llevo trabajando ahí (CNE) siete años", puntualizó el sujeto ante la duda de quien recibió la llamada.

Ante esto, Rodolfo Hernández afirmó que fue la Liga de Gobernantes Anticorrupción, su mismo partido, la que presentó el material probatorio de la supuesta extorsión ante el presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, magistrado Alfonso Campo.

"Todo el material probatorio fue aportado por el partido al presidente del CNE, Alfonso Campo, con copia a la Fiscalía General de la Nación. ¡Colombia no aguanta tanta corrupción!", afirmó el candidato a la Gobernación de Santander.

Hasta el momento el tribunal electoral no se ha pronunciado sobre esta denuncia.