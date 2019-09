La Procuraduría Provincial de Bucaramanga ordenó abrir investigación en contra del alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, por las presuntas irregularidades contractuales de las ferias y fiestas del municipio del área metropolitana.

El ente de control disciplinario investiga al mandatario local, por presuntas irregularidades en el proceso de selección de la empresa ABC Producciones como contratista para prestar la logística de la feria de Floridablanca del año pasado, contrato que se ganó siendo el único oferente que participó en el proceso de convocatoria pública.

ABC Producciones fue la empresa encargada de la logística para que el cantante reguetonero Maluma cantara en las pasadas ferias de Floridablanca, concierto que le costó al municipio $1.350 millones. Además de las ferias, ABC Producciones ha contratado más de $3 mil millones con las diferentes secretarías e institutos descentralizados de la administración Mantilla.

“No existe ninguna irregularidad”

Por su parte, el alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, aseguró que aún no ha sido notificado de la apertura de investigación de la Procuraduría e insistió en que no hubo ninguna irregularidad contractual en la contratación de la logística de la feria.

“Me enteré por redes sociales. No me ha llegado ninguna comunicación oficial para notificarme, esto es simplemente una investigación, no es un pliego de cargos ni una sanción. Es la etapa inicial de una investigación normal que se da producto de una denuncia ciudadana la cual esclareceremos y demostraremos que no existe ninguna irregularidad en este tema de las ferias de Floridablanca, que como dato curioso, las tres ferias han sido investigadas, las tres ferias tuvieron investigaciones de la Procuraduría, las dos anteriores fueron archivada y esta apenas está arrancando su proceso”, indicó Héctor Mantilla.

Junto con el mandatario local, la Procuraduría abrió investigación en contra de Fabio Peña, exdirector de la Casa de la Cultura Piedra de Sol, y contra Íngrid Villamizar, exdirectora del ente promotor de la Cultura de Floridablanca.

Proceso extenso

Varios abogados expertos en derecho administrativo explicaron que por tratarse de un proceso ordinario los resultados de la investigación y el fallo de la misma pueden tardar varios meses e incluso años.

“La demanda fue interpuesta en octubre del año pasado y solo hasta ahora se cierra la fase de indagación preliminar y determina que hay motivos suficientes para abrir una investigación formal. Aún falta recoger las pruebas, escuchar a los involucrados y dar un fallo. Eso puede durar varios años, y si el fallo es contrario a los intereses del mandatario, éste podrá apelar”, acotaron los expertos.