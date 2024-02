$!¿Por fin habrá elección? Este jueves, reunión clave en la que podría escogerse nuevo director de la CAS

Dura puja política por el control de la CAS

En círculos políticos de la región ha trascendido que hay un gran interés por parte del gobernador Juvenal Díaz en que se elija un director en propiedad y la CAS no siga con un jefe interino. Actualmente está en encargo el director Administrativo y Financiero, Luis Enrique Ramírez.

Representantes de gremios, entutelados

Las cuentas

Ante este panorama, los Díaz Mateus cuentan con al menos ocho votos dentro del Consejo Directivo, lo que garantiza que el nuevo director de de la CAS sea de su grupo político, pues se necesitan siete (la mitad más uno de los 12 consejeros)

Los Díaz Mateus tienen ya los siguientes votos: el del Gobernador, como presidente del Consejo, el de tres alcaldes, Sergio Andrés Paéz (Macaravita) ; Rodolfo Sánchez (Coromoro) y José Joaquín Cubides (Guavatá).

Además, se conoció que los Díaz ya acordaron el voto del alcalde de Suaita, Luis Alfonso Pulido, cuota del senador Jaime Durán y realizan gestiones para lograr respaldo de los delegados del Gobierno Nacional: uno del Ministerio de Ambiente y otro más del representante de Presidencia, a sus candidatos.

También se habría acordado ya el voto de Adela Guerrero Contreras, representante las ONG, cuota del exgobernador Didier Tavera.

Aunque el representante a la Cámara Óscar Villamizar (Centro Democrático) influye en dos votos en el Consejo Directivo, lo de Heliodoro Ocampo (representante de los gremios) y uno de los comisionados de las ONG, Cristian Fabrizzio Zarate, el congresista no estaría siendo tenido en cuenta en las negociaciones previas, como una especie de ‘cuenta de cobro’ por su alianza a última hora con el exgobernador Mauricio Aguilar, que el pasado 29 de diciembre, mientras Juvenal Díaz tomaba posesión como nuevo mandatario departamental, insistía en elegir a a su Secretaria Privada, Aida Hernández, como directora de la CAS, lo que no finalmente no logró.