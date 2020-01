Aunque al inicio de la grabación, la Vicepresidente afirma que está a bordo del avión con “todo el equipo de la Vicepresidencia”, el propio Mantilla Rueda, negó tener algún vínculo laboral con el equipo oficial de la Vicepresidencia.

“Me invitó a que la acompañara como amigo”, aseguró, Héctor Mantilla, al ser indagado sobre su presencia junto con la vicepresidente y su equipo de trabajo rumbo a Tumaco.

Comisión antiética

Para el politólogo, Gerardo Martínez, si bien la presencia de Mantilla Rueda en una comisión oficial de la Vicepresidencia sin ser parte del equipo de trabajo del Gobierno Nacional no es ilegal, sí representa un acto “antiético de politiquería”.

“Aunque no estamos en elecciones y no es ilegal, este es un acto puro de politiquería pura para tratar de mostrar a Héctor Mantilla como un candidato llamativo para las elecciones legislativas”, explicó el doctor en Ciencias Políticas.

Según varias fuentes, Mantilla Rueda suena como un firme candidato para ocupar un cargo al interior de algún Ministerio de la mano de su ‘madrina política’ Marta Lucía Ramírez.

El propio Mantilla no desconoció no desconoció que sí está interesado en ocupar un cargo en el alto Gobierno pero hasta ahora no ha finiquitado nada.