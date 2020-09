Posible aprobación del fracking, divide a los congresistas santanderanos

Para el congresista Fabián Díaz, representante de la Alianza Verde, el polémico artículo autoriza el uso de prácticas como el ‘fracking’ para explotar hidrocarburos en el país.

“Las mayorías de la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobaron el artículo 210 a favor del ‘fracking’ en el proyecto de ley 311 del Sistema General de Regalías”, señaló el representante santandereano.

Postura similar sostuvo la representante a la Cámara por el partido Liberal Nubia López.

“Mi voto fue negativo al artículo 210 porque no estoy de acuerdo con la implementación del ‘fracking’”, señaló la congresista ‘roja’.

El tercer voto en contra del polémico artículo llegó desde la bancada de Cambio Radical, donde el representante Ciro Fernández, quien considera que dicha propuesta sí promueve el ‘fracking’.

“Siendo coherente con mi lucha contra el ‘fracking’ voté negativo al artículo 210 que le da vía libre a la explotación de yacimientos no convencionales en el país y en especial en el Magdalena Medio, donde comenzarían los planes piloto”, indicó el congresista.

“No es aprobar el fracking”

Por su parte, el representante liberal Víctor Ortiz aseguró que el haber votado favorablemente por el artículo 210 del proyecto de ley 311 no significa haber aprobado el fracking en el país.

“El artículo 210 no es un artículo explícito o que dé vía libre al ‘fracking’. Es un artículo que teniendo en cuenta la reforma integral a la liquidación de regalías, era necesario darles seguridad jurídica a los procesos anteriores ya consolidados y que conforme al pronunciamiento del Consejo de Estado se encuentran las pruebas piloto de la explotación de yacimientos no convencionales. Para un futuro proceso de explotación de YNC sería necesario e imperioso la solicitud de la licencia ambiental ante la Anla. La norma aprobada solo se refiere a la liquidación de regalías, más no su autorización”, indicó el contratista.

Así mismo, el representante Édgar Gómez del Partido Liberal y los congresistas Óscar Villamizar y Edwin Ballesteros votaron a favor del artículo 210 de la Reforma al Sistema de Regalías.

“Es artículo que le sigue dando vigencia a una ley anterior y está basado en el Plan Nacional de Desarrollo”, acotó el representante Óscar Villamizar.