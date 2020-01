Las nuevas directivas del Concejo de Bucaramanga no descartan la posibilidad de revocar los actos administrativos que le dieron vida a los concursos para elegir Personero y Contralor municipal, procesos que actualmente se encuentran suspendidos por dos órdenes judiciales.

Además: Juez suspendió provisionalmente el proceso de elección de Personero que adelanta el Concejo de Bucaramanga

Así lo dio a conocer el concejal conservador Jorge Humberto Rangel, actual presidente del cabildo municipal, al manifestar que solo aguarda por el visto bueno de los jurídicos del Concejo para proceder a la revocatoria de los dos procesos.

“Tenemos dos escenarios: esperar a que la rama regrese de vacaciones y tome una decisión de fondo o nosotros como directivos del Concejo revocar directamente ambos procesos antes de que regresen de la vacancia la rama judicial, como sucedió hace cuatro años. A mí como Presidente ninguna de las dos entidades contratadas por la mesa directiva anterior me genera confianza de garantías de transparencia para la elección de Personero o de Contralor. Sin embargo, es una decisión que debe estar muy bien sustentada jurídicamente antes de proceder”, señaló Jorge Rangel.

Las incertidumbres

Aunque el Presidente del cabildo municipal está decidido a revocar los actuales concursos e iniciar dos nuevos procesos para elegir Contralor y Personero, aún existen ciertas dudas jurídicas que no han permitido que Rangel Buitrago proceda con las resoluciones de revocatorias.

Una de las incertidumbres que le asaltan al Presidente del Concejo tiene que ver con el porcentaje de ejecución de los contratos, que hasta la fecha han cumplido la Federación Nacional de Concejales, Fenacon (para la elección de Personero) y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uptc, (para la elección de Contralor).

Cabe recordar que el anterior presidente del Concejo, el liberal Wilson Mora, contrató con Fenacon el proceso para la escogencia del actual Personero encargado y la elección del nuevo Personero para el próximo cuatrienio, todo en un mismo contrato.

“Digamos que las entidades ya cumplieron con el 50% de la ejecución del contrato, ahí yo no puedo llegar a revocar porque después me van a investigar a mí por daño fiscal. Yo no sabía ese tema, que venían ambos procesos ya amarrados a eso. Hay un hecho cumplido, hay un 50% cumplido porque ya le hicieron ese encargo a ese señor, ahora viene la otra mitad. Por eso debo mirar si jurídicamente yo puedo revocar ese proceso y hacer el pago de lo que ya se cumplió y lo que no se ha cumplido volverlo a hacer, pero de la mejor manera, de forma transparente con otra entidad, pero todo eso me lo dicen los jurídicos”, agregó Jorge Humberto Rangel.

Lea también: Juez suspendió provisionalmente la convocotaria pública para la elección de Contralor municipal de Bucaramanga

Contralor (e) continuaría

Así mismo, el Presidente del Concejo de Bucaramanga descartó cualquier acción administrativa para reemplazar al actual contralor encargado, Héctor Rolando Noriega (ficha del exalcalde Luis Francisco Bohórquez), a pesar de las presuntas irregularidades que se habrían presentado en el encargo de Noriega Leal.

“Es un hecho que me preocupa, pero es diferente cuando usted está afuera porque el que firma es el que la lleva. El jurídico me dice que si yo tumbo ese encargo que le dieron a él (Héctor Rolando Noriega), volvemos al mismo punto de partida y él baja a subcontralor, pero la Ley me dice que encargue al que va después del Contralor, es decir, lo tumbo para volver a encargarlo. Otros jurídicos me dicen que lo puedo tumbar y encargar no al subcontralor, sino a otro de la misma jerarquía, es decir, al secretario general o al de Control Interno, y uno se pone a mirar y son puras cuotas políticas, por eso no quiero tomar una decisión hasta que jurídicamente esté todo claro”, agregó Rangel Buitrago.

Acción de la Procuraduría

Paralelamente, la Procuraduría General anunció que acudirá a la acción de tutela para frenar los procesos de selección de 122 personeros para el periodo 2020 - 2024, ante la negativa de los concejos de suspender los concursos por falta de idoneidad y experiencia de los contratistas seleccionados.

En Santander, la Procuraduría puso la lupa en la elección de personeros en más de 30 municipios.

Bucaramanga, Girón y Piedecuesta están entre los municipios en los que habría candidatos al concejo sin idoneidad y experiencia.

De acuerdo con el Ministerio Público, a través de sus procuradores regionales y provinciales les pedirá a los jueces un trámite preferencial para las tutelas, y como medida cautelar la suspensión inmediata de los cronogramas de los concursos públicos, hasta que las mesas directivas de las corporaciones municipales corrijan las inconsistencias presentadas en desarrollo de las convocatorias.

“La Procuraduría, como parte de la acción preventiva de vigilancia a la elección de 1.102 personeros en todo el país, busca con la presentación de las 122 tutelas la protección al debido proceso administrativo, al trabajo, al acceso a cargos y a la función pública, así como a los principios de la función administrativa de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”, informó la entidad mediante comunicado.

Le puede interesar: Advierten posibles irregularidades en los concursos para elegir a Personero y Contralor de Bucaramanga

Procesos suspendidos

Por ahora, los dos procesos para la elección de Personero y Contralor en Bucaramanga continúan suspendidos provisionalmente por orden judicial.

En el caso del Personero, el juez consideró que existen evidencias de posibles transgresiones a los principios de publicidad, violación al derecho de acceso a cargos públicos y afectaciones a la transparencia procesal, en el concurso de méritos que actualmente adelanta la mesa directiva del Concejo de Bucaramanga para escoger al nuevo representante de la Ministerio Público.

Para la elección de Contralor, el juez del caso argumentó que la decisión se tomó en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la interpretación de la nueva reglamentación para los concursos públicos de elección de contralores regionales, emitida la semana anterior por la Contraloría General de la República.