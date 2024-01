$!Presidente del Congreso calificó de “pésimo” el gabinete ministerial de Gustavo Petro

“Le hemos entregado a este gobierno una reforma tributaria, el proceso de paz y el presupuesto, el Plan Nacional de Desarrollo, todo lo que se nos pidió para poder gobernar, nadie puede decir que el Congreso de Colombia no le ha permitido gobernar, lo que tiene es un pésimo gabinete”, afirmó Name en entrevista con Vanguardia .

Según el senador Name, mientras el Congreso le ha brindado todas las garantías al Gobierno Nacional para tramitar sus proyectos de Ley, la falta de competencia del gabinete ha retrasado la gestión de los mismos en el legislativo y no se ven los resultados en beneficio para los colombianos.

Moción de censura a Mindeporte

Aunque no hizo una evaluación individual sobre las carteras que ameritan un cambio urgente, el presidente del Senado recordó que por culpa de la falta de gestión de algunos de los actuales ministros, Colombia está a punto de perder la sede de los Juegos Panamericanos en Barranquilla.

“Al Presidente yo no le voy a decir ni quién ni dónde, porque eso sería adentrarse en su en su autoridad, y el presidente del Congreso desde luego no debe señalar nombres, pero sí puede hacer el juicio y el análisis político de que el gabinete que tiene el Presidente Petro es tan malo que nos ha llevado a perder hasta las sedes, como de la de los Juegos Panamericanos, porque, según dice el presidente, hubo timidez. Parece pues que entonces no había un gabinete preparado, sino muy ineficiente, de tal forma que él tendrá que examinar sus ministros, parece que hay muchos ministros asustados o preocupados sobre su permanencia”, expuso Iván Name.