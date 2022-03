¿Presidente Iván Duque formalizó el voto uribista en la consulta de derecha?

Las ‘aguas políticas’ en el Centro Democrático, el partido de gobierno, volvieron a agitarse y en esta ocasión por culpa de uno de sus principales militantes, el propio presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien anunció que sí votará en una de las tres consultas interpartidistas el 13 de marzo.

Ese anuncio no sería sorprendente si el Centro Democrático no hubiera prohibido, desde mediados de enero pasado, que sus militantes salgan a votar en alguna consulta, porque el partido desde noviembre pasado ya tiene su candidato presidencial, el exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga.

Duque, en una entrevista con Blu Radio, aseguró que él sí votará en la consulta, porque ese mecanismo le gusta y además porque hace cuatro años participó en la que estuvo junto a la que es hoy su vicepresidente Marta Lucía Ramírez y el exprocurador y embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez.

“Estaré votando el domingo 13 de marzo muy temprano. Yo participé en una consulta hace cuatro años, creo en las consultas, me parece que son mecanismos muy importantes para la participación democrática y la respuesta es sí, voy a votar en las consultas. Yo votaré en las consultas, creo en ellas y creo que le ayudan a la democracia”, señaló Duque.

Aunque no dijo por cual lo hará, ya que eso sería abierta participación en política del principal funcionario público del Estado, es casi claro que lo hará en la consulta del Equipo por Colombia, en donde lo haría por el exalcalde de Medellín, Federico Gaviria.

Incluso extraoficialmente se asegura que Gutiérrez es el candidato del gobierno, lo cual se sabe en los llamados ‘mentideros políticos’, al punto que se han dado llamadas de ministros como el del Interior, Daniel Palacios, quien estaría pidiendo el apoyo a Gutiérrez.

La cercanía de la elección ha llevado a que desde varios sectores del Centro Democrático se haya expresado la intención de salir a votar el 13 de marzo, por Gutiérrez, aunque ese acto sea considerado como un desconocimiento al mandato del partido y en especial al candidato presidencial Zuluaga.

Es tal la preocupación del tema que el propio expresidente Álvaro Uribe, tuviera que aceptar que parte de su militancia va a salir a votar por la consulta del Equipo por Colombia. ”Muchos comunicadores me han preguntado: ¿el Centro Democrático vota o no vota las consultas? Mi respuesta esta mañana es sí, tenemos un candidato, surgido de un proceso legítimo y es el doctor Óscar Iván Zuluaga. Toda la militancia del Centro Democrático apoyará al doctor Zuluaga. Unos quieren votar en las consultas, otros no lo harán. Vamos a dejar el tema ahí”.

El senador John Harold Suárez, también del Centro Democrático, sostiene que “en el recorrido por el país he visto que mucho militante quiere votar la consulta, sería diferente que si habiendo un candidato en la consulta la militancia saliera a votar por otro candidato”. Según el senador “uno escucha a la militancia que va a salir a votar en la consulta el 13 de marzo”.

Uno de los congresistas del uribismo que ha mostrado un amplia simpatía por votar en la consulta de la derecha es la senadora María Fernanda Cabal, quien contrario a lo que hará la mayoría del uribismo estará acompañando al exalcalde de Barranquilla, Alex Char.

La razón por la que el uribismo estaría acompañando a Federico Gutiérrez, es porque siempre ha sido muy cercano al partido, e incluso desde antes del proceso de selección interna del Centro Democrático, se aseguraba que él sería el candidato elegido por el expresidente Uribe.

Una razón más es que Gutiérrez ha tomado como propio uno de los principales referentes del uribismo, el tema de la seguridad y el combate al terrorismo y al narcotráfico.

Sin embargo, el anuncio del presidente Duque de que votará la consulta cayó mal en la campaña de Zuluaga. Aunque ha sido costumbre que el candidato se estuviera pronunciando y reaccionando a varios asuntos del partido, y será tan sólo hasta el viernes en la mañana, cuando en rueda de prensa, hablará sobre el pronunciamiento del presidente Iván Duque y si se ve con buenos ojos que la militancia esté decidida a votar en la consulta.

Quien sí está de acuerdo en que los electores uribistas vayan a votar en la consulta es el exprecandidato y exgobernador del Casanare, Alirio Barrera, quien sin embargo expresó que deben haber algunas condiciones.

“Siempre hemos manifestado que debe permitir que participemos en una consulta interpartidista, no por temas personales sino por temas de país, por temas de Patria, en aras de defender la democracia y de mantener la soberanía de Colombia es necesario que hagamos parte de estas consultas con miras a hacer un gran acuerdo. Estoy de acuerdo en participar en estas consultas”.

Desde la coalición de la Esperanza, el precandidato Juan Manuel Galán, se pronunció de manera sarcástica al anuncio de Duque de ir a votar en la consulta, y aseguró que ese es uno de los apoyos que es mejor no recibir.

Lo cierto es que más allá de la molestia de un sector del Centro Democrático, en cabeza del candidato Óscar Iván Zuluaga, es un hecho que los militantes uribistas saldrán a votar en la consulta del Equipo por Colombia, en donde los mayores apoyos irán a Federico Gutiérrez, algunos para Char y unos pocos para David Barguil.