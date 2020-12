Luego de solicitarles la renuncia protocolaria a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción, el alcalde Juan Carlos Cárdenas oficializó los primeros cambios en su gabinete, para afrontar su segundo año de gobierno al frente de la Alcaldía de Bucaramanga.

Los primeros cambios que se conocieron fue el de la secretaria de Desarrollo Social, Natalia Durán, quien fue asesora del gobierno Hernández, quien deja su cargo. A dicha cartera llegará John Carlos Pabón, quien se venía desempeñado como asesor del Despacho. Pabón es economista con maestría en gestión y políticas públicas de la Universidad Industrial de Santander. Viene de coordinar los proyectos del Centro de Investigaciones en Cultura y Sociedad y dictar la cátedra de paz de esa institución.

Relevo en planeación

Otra de las carteras que también tendrá cambios será la Secretaría de Planeación, donde llegará el arquitecto Augusto Tobón, quien venía desempeñándose allí como subsecretario de esta misma dependencia y tiene una larga trayectoria en la planificación urbana en el área metropolitana.

Augusto Tobón reemplazará a Julián Silva, quien hasta ahora actuaba como Secretario de Planeación y ahora pasará a dirigir la Oficina de Asuntos Exteriores de la Alcaldía de Bucaramanga.

Nueva cara en el Dadep

Del mismo modo, el alcalde Juan Carlos Cárdenas relevó de su cargo a Tatiana Becerra Londoño, quien en el primer año de la administración Cárdenas dirigió el Departamento Administrativo de la Defensoría de Espacio Público, Dadep. En su reemplazo llegará el abogado Manuel de Jesús Rodríguez, quien es especialista en derecho procesal y administrativo.

“La Alcaldía de Bucaramanga, en cabeza del alcalde Juan Carlos Cárdenas, ha venido trabajando en la consolidación de proyectos y estrategias que convertirán la ciudad en un territorio inteligente, transparente, sostenible y de oportunidades para todos y todas. En este proceso, ha venido trabajando un equipo idóneo técnico y preparado para la construcción y estructuración de la visión a corto, mediano y largo plazo”, indicó la administración municipal en un comunicado.

Nuevos cambios

Aunque aún no hay una decisión oficial por parte de la Alcaldía, al interior de la administración municipal se aguardan más cambios en el gabinete de Cárdenas.

Según pudo conocer Vanguardia, el pasado lunes 28 de diciembre el mandatario local aceptó la renuncia de la actual directora del Instituto de Recreación y Deporte de la ciudad, Consuelo Rodríguez Gil. Sin embargo, al cierre de esta edición no se había oficilializado la salida de la funcionaria.

“Ya le han aceptado la renuncia a varios funcionarios, pero aún no se ha hecho oficial, no se sabe si es porque aún no tienen el reemplazo para su cargo o por simple estrategia. Una de las personas a las que ya le aceptaron la renuncia fue a la doctora Consuelo Rodríguez, pero aún no anuncian quien la reemplazará”, explicó una fuente al interior de la Alcaldía.

“Cambios necesarios”

En una reciente entrevista a Vanguardia, el alcalde Juan Carlos Cárdenas anunció que renovaría su gabinete según las necesidades propias de la administración para cumplir las metas del Plan de Desarrollo. Así mismo, el mandatario local descartó que dichos cambios tenga que ver con una puja política con el exalcalde, Rodolfo Hernández.

“Todos los años voy a estar pidiendo a final de año las renuncias protocolarias, porque cada año trae una dinámica distinta, dependiendo de la dinámica yo voy a armar el equipo para que ganemos ese gran cuarto y al final podamos salir avantes en ese gran Plan de Desarrollo en esa ciudad de oportunidades para todos”, explicó en su momento Juan Carlos Cárdenas.