Procuraduría investiga al alcalde de Cali por contratar jóvenes de 'Primera Línea'

Lo anterior luego de que el pasado 22 de septiembre la Secretaría de Movilidad anunciara la contratación de 40 jóvenes para labores de semaforización, reparación de semáforos y demarcación vial, como parte de lo pactado en los diálogos que se llevaron a cabo durante las manifestaciones del paro nacional.

El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas y solicitó al Ejecutivo municipal, en un plazo máximo de 10 días, entregar "certificación en la que consten las razones de hecho y derecho que originaron la decisión de contratar o vincular a la Administración a miembros de la 'Primera Línea' a la Alcaldía".

Así mismo, pidió entregar los nombres de las personas empleadas y qué retribución económica van a recibir o ya están recibiendo.

Al respecto, el alcalde Ospina aseveró este miércoles en Caracol Radio que no tenía conocimiento del escrito de la Procuraduría, "pero debo decir que los temas sociales se resuelven con inversión social y los estallidos sociales se resuelven con el concurso de varias entidades para descifrar las molestias que provocan un estallido social".

Defendió, entonces, que su Alcaldía haya elaborado "un plan de inversión social para los jóvenes de Cali que incorpora educación, trabajo, recreación e intervención de la adicción a psicofármacos. Y, por supuesto, en ese marco, también hay jóvenes de Primera Línea"

"A mí no me debe avergonzar pretender resolver un problema de un estallido social a partir de las inversiones del Estado, dando contenidos a la vida de muchos jóvenes en la ciudad", enfatizó.

Según Ospina, ante la duda de la Procuraduría, en el proceso no se han presentado irregularidades ni se ha roto la norma.

"Incluso muchas de las dificultades que hemos tenido con los jóvenes a la hora de vincularlos se relacionan con no tener la libreta militar, no tener la cédula, no tener los registros que se tienen que tener para el Estado, es no comprender esa dimensión que significa el vínculo con el estado (...) vamos lento en el protocolo y los procedimientos por esas propias dificultades", expresó el Mandatario local.

Cabe recordar que si bien la secretaría de Movilidad no aseveró que las personas contratadas hubiesen pertenecido a los grupos de 'Primera Línea', el alcalde Ospina justificó en días pasados la vinculación aseverando que "a los jóvenes hay que ayudarles, no importa si sean de primera línea o no estén vinculados a ningún proceso".

"Si han estado en primera línea, qué bueno que participen de reparar lo que desafortunadamente se dañó durante el paro. Creo que la sociedad tiene que ser más tranquila, más flexible y aceptar que jóvenes pueden participar del arreglo de los semáforos, de las estaciones del MÍO, de la reconstrucción de la ciudad", añadió en su momento.