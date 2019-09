La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a Sandra Lucía Pachón, jefe de la Oficina de Gestión Social y Ambiental y Reynaldo Mateus Beltrán, jefe de Control Interno de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, por presuntamente participar indebidamente en política.

Además: Fredy Anaya prendió la ‘maquinaria’ para la Alcaldía de Bucaramanga

Tanto Pachón como Beltrán estarán separados de su cargo por tres meses, mientras el Ministerio Público adelanta un proceso disciplinario en su contra, porque en ejercicio de sus cargos presuntamente participaron en actividades propias de la campaña del candidato a la Alcaldía por el Partido Conservador y Cambio Radical, Fredy Anaya Martínez, y posiblemente utilizaron sus cargos para presionar a sus subalternos a respaldar la candidatura de Anaya.

Según la Procuraduría, los dos funcionarios suspendidos representan un riesgo para la investigación, razón por la cual, adopta la medida cautelar contra ellos.

“Los elementos de juicio obrantes en el proceso permitieron a la Procuraduría inferir fundadamente que existe un riesgo real de que dichos servidores puedan reiterar o continuar cometiendo el comportamiento objeto de investigación. Así mismo, el órgano de control busca evitar una posible presión de los investigados sobre sus subalternos, teniendo en cuenta la jerarquía de sus cargos”, señaló el ente de control disciplinario.

Lea también: Fredy Anaya, una mala opción

Promoviendo a Anaya

La investigación de la Procuraduría contra Sandra Pachón y Reynaldo Beltrán, se remite a las denuncias periodísticas hechas por el portal ‘La Silla Vacía’ que advertían una reunión política que tuvo lugar en junio pasado entre el hoy candidato a la Alcaldía, Fredy Anaya, y varios funcionarios de la Cdmb, incluidos Pachón y Beltrán.

Según denunció el portal, en la reunión, que se habría llevado a cabo en horas laborales, tanto contratistas como funcionarios de la Cdmb asistieron al Club Unión, para participar de la reunión política con el entonces precandidato Anaya Martínez.

“Yo convoqué la reunión a todos los amigos contratistas de la Cdmb, de Tránsito de Bucaramanga, la Alcaldía y la Emab. El encuentro se realizó a las 6:10 de la tarde, aunque los contratistas no tienen horario”, indicó en su momento el candidato Fredy Anaya.

Sin embargo, varias fuentes al interior de la Cdmb le confirmaron a Vanguardia que la reunión política con el excongresista y hoy candidato a la Alcaldía de Bucaramanga fue convocada y coordinada por la exconcejal Sandra Pachón, Jefe de la Oficina de Gestión Social y Ambiental de la Corporación.

“Sandra fue la encargada de convocar a todos los funcionarios a la reunión. A todos les dijo que el encuentro era a las 5:00 de la tarde del martes, cuando acá en la Cdmb el horario es hasta las 5:30 de la tarde”, indicó una de las fuentes.

Le puede interesar: Obvio es montaje: Usan imagen de Vanguardia para burlarse de Fredy Anaya

Según los audios publicados por ‘La Silla Vacía’, Pachón es quien da el discurso de antesala a la presentación de Fredy Anaya.

Además de Sandra Pachón y Reynaldo Beltrán, en la reunión con Anaya también hizo presencia Ezequiel Suárez, jefe de Talento Humano de la Cdmb, quien es el encargado de controlar que los funcionarios cumplan los horarios en la Corporación.

“La cdmb no tiene candidato”

Por su parte, Martín Camilo Carvajal, director de la Cdmb, aseguró que los dos funcionarios ya fueron retirados de sus cargos tal y como lo dispuso la Procuraduría.

“Ya me notificaron de la decisión tomada por la Procuraduría. La Corporación dará acatamiento a lo ordenado y expedirá inmediatamente el acto administrativo suspendiendo a los dos funcionarios como lo ordena el Ministerio Público”, señaló Martín Camilo Carvajal.

Del mismo modo, el Director de la Cdmb insistió en que la Corporación no está promoviendo ninguna candidatura para las elecciones locales del próximo 27 de octubre.

“La Corporación como tal viene adelantando sus funciones como autoridad ambiental y en ese orden de ideas no tiene ningún tipo de candidatos de elección popular que esté apoyando. No se puede desconocer que el doctor Anaya fue director de esta entidad, pero ese es un tema que le corresponde al pasado. Actualmente la Corporación no está apoyando ningún tipo de campaña, porque no es permitido”, agregó Carvajal.