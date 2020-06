¿Qué hay detrás de la reunión entre Hernández y Mantilla?

Así quedó establecido tras una reunión sostenida entre Rodolfo Hernández y Héctor Mantilla el pasado sábado 6 de junio. Ese día, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, recibió en su apartamento de Cabecera, en Bucaramanga, al exalcalde Mantilla.

“Ellos me pidieron cita para tratar dos temas gruesos: Héctor me quería dar a mí una explicación de dónde sacó él la plata que tiene, duró una hora dando las explicaciones, y el otro, era el tema de reproducir el taller de arquitectura para Floridablanca. Eso fue todo”, señaló Rodolfo Hernández.

En el mismo sentido, el exalcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, aseguró que asistió a la reunión como líder político del movimiento ‘Renace Santander’ y por reiteradas solicitudes elevadas por la Liga Anticorrupción.

“Fue un espacio importante, porque en ese espacio cada uno pudo exponer sus posiciones, se logró clarificarle a él los diferentes temas políticos por los cuales me había atacado a mí, al movimiento y al mismo municipio de Floridablanca con base a informaciones de terceros que le tergiversaron a él la información y él de buena fe creyó”, indicó Mantilla. “Vanguardia fue parte de un juego para (hacer) pelear a Héctor Mantilla con Rodolfo Hérnández”, afirmó el exalcalde de Floridablanca.

La nueva alianza

A pesar de que ambos exmandatarios afirman que el encuentro no fue más allá de una conversación para compartir experiencias y limar asperezas por cuenta de “malos entendidos”, fuentes cercanas tanto a Hernández como a Mantilla, le confirmaron a esta redacción que la reunión también tuvo como fin pactar el inicio de una alianza política entre la ‘Liga Anticorrupción’ y ‘Renace Santander’, los movimientos ciudadanos liderados por Rodolfo Hernández y Héctor Mantilla respectivamente, con miras a las próximas elecciones presidenciales y locales.

“La estrategia de Héctor fue sencilla, buscar frenar que el ingeniero le siguiera dando ‘palo’ por el Facebook Live, por eso duró tanto tiempo explicando el tema de la plata que él tiene, a cambio se le metió a Rodolfo con el tema del taller de arquitectura. Obviamente quedó implícita la alianza política para las elecciones presidenciales y las locales para llevar a Mantilla a la Gobernación y a Óscar Jahir a la Alcaldía de Florida”, coincidieron las fuentes.

Sin embargo, los presentes en la reunión negaron algún tipo de negociación de alianzas políticas.

“Yo no quise utilizar la reunión con fines electorales, porque eso es lo que hacen los politiqueros, canjear votos con acuerdos políticos chimbos. Nunca he constreñido a nadie por un voto y no lo voy a hacer ahora. Que yo les esté asesorando en el taller de arquitectura no quiere decir que yo me vaya a callar, si tengo que denunciar algo del señor Mantilla lo denunciaré sin ningún temor”, acotó Hernández Suárez.

Aunque tuvo una postura similar a la de Rodolfo Hernández, el exalcalde Héctor Mantilla fue enfático en señalar que los proyectos de ciudad entre la Liga y Renace son para el corto, mediano y largo plazo, pensando en temas locales, departamentales y nacionales.

“No se habló de proyectos políticos, sino se habló de proyectos de ciudad, proyecto de departamento, e incluso experiencias nacionales para ir trabajando no a un año, sino a corto, mediano y largo plazo”, agregó Mantilla.

Disgustos en el ‘rodolfismo’

Tras conocerse los detalles del encuentro entre Rodolfo Hernández y Héctor Mantilla, líderes ‘rodolfistas’ como el exsecretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, Jorge Figueroa, no ocultaron su desacuerdo con la nueva alianza política. “Por más comunicado de la Liga y del ingeniero Rodolfo Hernández, yo jamás me reuniré con Héctor Mantilla, joven que defraudó a los florideños. No representa Mantilla la Colombia que quiero para mis hijos y nietos”, publicó Jorge Figueroa en su cuenta de Twitter.

En el mismo sentido se pronunció Rodrigo Fernández, jefe de contratación en la administración Hernández, quien calificó la reunión como un hecho desafortunado que contradice la lucha contra la política tradicional. “Eso es el premio Nobel de la incoherencia. Es un mensaje muy negativo para la gente en general cuando se está hablando de cambios en el asunto político pues aparezcan unas reuniones de esa naturaleza, no tiene mucho sentido porque ese tipo de actuaciones van en contra del legado de no mentir, no robar y no traicionar, que fue por lo que votó la ciudadanía. Desconcierta cómo puede uno cambiar de opinión tan fácilmente”, puntualizó.