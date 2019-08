Gran revuelo suscitó en el entorno político de Bucaramanga la presunta renuncia por parte del actual jefe de gabinete de la administración del alcalde Rodolfo Hernández, Manolo Azuero.

El rumor político tomó mayor fuerza el pasado jueves cuando el exsecretario de Desarrollo Municipal y tío de Manolo, Jorge Figueroa Clausen, publicó en sus redes sociales afirmando que su sobrino dimitirá a la administración municipal para acompañar la campaña del candidato alternativo a la Alcaldía, Juan Carlos Cárdenas.

“Atención Bucaramanga: Manolo Azuero deja en los próximos días la Jefatura de Gobernanza ciudad, para asumir Jefatura Debate Campaña Cárdenas Alcalde @JCCardenasBGA”, trinó Figueroa Clausen

Lo que hay detrás de los rumores

Si bien, hasta el cierre de esta edición, Manolo Azuero se mantenía en su cargo como Jefe de Gobernanza de la administración Hernández, lo cierto es que los rumores de su inminente dimisión para aterrizar en la campaña de Juan Carlos Cárdenas cada vez tomaban más fuerza.

Incluso, según pudo conocer esta redacción, hace dos meses Leonidas Gómez, candidato a la Gobernación, le había propuesto a Manolo Azuero que se retirara de la Alcaldía para que gerenciara su campaña.

“Hace dos meses el propio Leonidas le propuso a Manolo que se viniera a ser el gerente de la campaña. Manolo no aceptó porque en ese momento la ciudad estaba en plena incertidumbre por la suspensión provisional de Rodolfo Hernández”, indicó una fuente al interior de la campaña de Leonidas Gómez.

Así mismo, Vanguardia pudo conocer que una propuesta similar habría recibido Manolo, pero esta vez desde la campaña de Juan Carlos Cárdenas a la Alcaldía.

“Juan Carlos sí se ha reunido con Manolo esta semana, no sé si para tratar ese punto específicamente, pero sí se han reunido. Lo cierto es que sí le hemos dicho a Manolo y a gran parte del gabinete que se sumen a esta campaña, para defender este proyecto y dar continuidad a este proceso de transformación que inició con Rodolfo”, señalaron desde la campaña de Juan Carlos Cárdenas.

Manolo no ha renunciado aún

Aunque Manolo Azuero fue claro en señalar que no ha renunciado a su cargo como Jefe de Gobernanza de la administración Hernández, tampoco descartó dicha posibilidad en un futuro inmediato.

“No, no he renunciado. No hay ninguna decisión en ese sentido. Por ahora estamos concentrados en la rendición de cuentas de esta administración para que el 28 de octubre, un día después de las elecciones podamos entregarle el empalme con la mayor tranquilidad y transparencia al gobierno entrante”, indicó Manolo Azuero.

Para el politólogo Gerardo Martínez, la posible llegada de Manolo Azuero a la campaña de Juan Carlos Cárdenas no garantiza que el candidato independiente pueda despegar electoralmente.

“La llegada de Manolo podrá darle un impulso muy importante a la campaña de Juan Carlos Cárdenas en temas de funcionamiento de la ciudad, de las actuaciones de la administración, temas que son claves para los debates. Pero en términos políticos, su llegada no generaría tanto impacto porque la gente lo que está esperando es que Rodolfo salga a respaldar la campaña de Juan Carlos Cárdenas, pero no con un emisario. Manolo es conocido en un círculo muy cerrado de la ciudad no en toda la comunidad bumanguesa”, consideró Gerardo Martínez.