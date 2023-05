El senador del Pacto Histórico, Alex Flórez también le solicitó a la Procuraduría que no lo sancione ya que en la noche en que ocurrieron los hechos, no se encontraba haciendo labores de su cargo.

"Hemos logrado demostrar con claridad que no hubo una conducta dolosa, yo no me levante por la mañana pensando en ir a discutir con los policías ni pensaba en ofenderlos", dijo el senador.

Flórez enfatizó que la ingesta del alcohol, sumada a la rabia que tenía por la muerte de unos jóvenes a manos de miembros de la policía en Chochó (Sucre) lo llevaron a insultar a los agentes que le impidieron el ingreso al hotel.

"El cargo debe ser desestimado, ya que la conducta ocurrió mientras el senador estaba en condición de inimputable temporal por el alto grado de intoxicación debido consumo excesivo de alcohol", expresó su abogado Iván Acuña.

El abogado aseguró que el escándalo ocurrido en el hotel en Cartagena hacia parte de la vida privada del congresista.

"Los hechos sucedieron cuando iba a descansar, luego de estar en varios eventos que no hacían parte de su agenda como servidor público. Es un derecho intimo y hace parte de su vida personal", enfatizó.

Tras terminar el curso de las audiencias correspondientes, será la Procuraduría quien decida el próximo 24 de mayo la decisión de sancionar o no al senador Alex Flórez.