Navegabilidad del río Magdalena

Se buscaba asegurar recursos para el desarrollo fluvial del río Magdalena. Esta iniciativa, cabe destacar, se vio truncada con el hundimiento del proyecto de Navelena, por sus vínculos con Odebrecht.

Según el secretario de Planeación, Héctor Fuentes, recientemente se logró “una reapertura de lo que será la Asociación Pública Privada (APP) para el dragado del Río Magdalena”.

Además, el MinHacienda aprobó $38 mil millones para la recuperación entre Barrancabermeja y Barranquilla.

“Vamos a tener unos dragados muy específicos preventivos, no curativos, que van a permitir garantizar de mejor manera la transitabilidad por el río”, dijo Fuentes.

En el largo plazo, está pendiente que el Gobierno Nacional defina la APP que reemplazará el proyecto de Navelena. Ya se hicieron unas primeras reuniones.

Modernización de la refinería

Si bien era un tema que no dependía exclusivamente de la Gobernación (depende del Gobierno Nacional), sí fue un tema recurrente en el discurso de Didier Tavera.

En 2011 el presidente Juan Manuel Santos prometió realizar el proyecto, pero al final no se hizo.

Su sucesor Iván Duque aseguró que se realizaría dicha modernización por etapas, pero hasta el momento no hay ningún avance.

“Desde la Gobernación hicimos varias solicitudes al nivel nacional para que se pudiese avanzar en esa modernización, así fuera por etapas, pero no logramos que se llevara a cabo”, reconoció Héctor Fuentes, secretario de Planeación de Santander.

Mejorar la infraestructura vial

Con los casi $240 mil millones que le llegaron a Santander por la venta de Isagén, Didier Tavera tuvo recursos adicionales para mejorar la infraestructura de la región.

Y si bien hubo avances en algunos frentes, Santander aún sigue rezagado, especialmente en vías secundarias y terciarias donde está el mayor déficit. Según el Índice Departamental de Competitividad, Santander está 9° en infraestructura, un nivel bajo para un departamento que es tercero en competitividad.

Según la Gobernación de Santander, en los cuatro años se pavimentaron 9.7 km de red primaria, 96 km en vías secundarias, 30 km en vías terciarias. Además, quedaron garantizados proyectos como la variante San Gil, la Ruta del Cacao y la Conectante C1 C2, así como los recursos para las vías Duitama-Charalá-San Gil, Chiquinquirá-Barbosa y la Transversal del Carare.

Como contraparte, está la situación de la vía a Málaga. El veedor Danil Román contó que solo se han pavimentado 40 km y restan 84 km que son un “fiasco”.

Recuperación de Panachi

Una de las principales promesas de campaña fue la reforma a la corporación que administra de forma privada los megaproyectos Panachi y el Cerro del Santísimo.

En un inicio, Tavera buscó que se nombrara otro director con un concurso de méritos, pero Daniel Valencia continuó en el cargo hasta su renuncia en 2017. Un año después, la Fiscalía les imputó cargos a varios directivos por delitos de peculado por apropiación, peculado culposo y celebración indebida de contratos.

Se buscó que las cajas de compensación administraran la entidad, pero no fue posible por su modelo financiero. Según Héctor Fuentes, secretario de Planeación, la deuda “ya se ha saldado en un 70%”.

Salvavidas para Ferticol

Una de las promesas fue la recuperación de Ferticol, una empresa generadora de abonos químicos.

A pesar de los esfuerzos por recuperarla, a inicios de 2019 los acreedores decidieron liquidar la empresa por sus millonarias deudas.

El diputado Camilo Torres fue muy crítico con la gestión de Tavera, pues no solo no se rescató la empresa, sino que a la fecha no se ha pagado la deuda que hay con trabajadores y pensionados, ni se presentó el proyecto a la Asamblea para su liquidación, tal y como lo dispuso la Superintendencia.

El secretario de planeación, Héctor Fuentes Durán, mencionó que “hay unos temas en proceso, pero se logró que Ferticol esté generando energía”.

Inversión en el área metropolitana

Durante el gobierno de Didier Tavera, diversos proyectos del área metropolitana recibieron recursos de la Gobernación de Santander.

La administración de Tavera cofinanció varios proyectos en Floridablanca como los intercambiadores de Papi Quiero Piña y Fátima (en construcción), el Parque del Parapente y la Clínica de la Mujer. También se terminaron las obras del ‘Tercer Carril’ contratadas por Richard Aguilar.

Universidad del Campo

Se buscaba implementar Centros Rurales de Educación Superior.

De acuerdo con la secretaria de Educación, Andrea Aguilar, en el cuatrienio la Universidad del Campo permitió que 539 estudiantes del sector rural accedieran gratuitamente a programas de educación superior, con una inversión de $1.337 millones.

En los cuatro años se han graduado 131 estudiantes en temas de tecnificación del sector agroindustrial en Barbosa, Socorro, Málaga, San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja. El programa se hizo de la mano de la UIS y sus sedes en las provincias y con la Unipaz.

Más y mejor apoyo a deportistas

Didier prometió apoyar a los deportistas de alto rendimiento con incentivos, becas e inversión en infraestructura deportiva.

Según la Gobernación, en el cuatrenio se invirtieron $14.548 millones que beneficiaron a 2.271 deportistas y 152 eventos. Además, se ejecutaron obras como las Piscinas Olímpicas, el Coliseo de Lucha Atahualpa y el Coliseo de Combate.

A pesar de esto, en las últimas tres ediciones de los Juegos Nacionales, Santander ha ido cediendo terreno. Según los expertos, esto es por la falta de apoyo gubernamental.

Entre las quejas más frecuentes están el no pago a entrenadores y deportistas, el escaso apoyo para eventos preparatorios y la falta de acompañamiento del Indersantander.

Sanear la red hospitalaria

En campaña, Tavera aseguró que uno de los principales objetivos de su gobierno iba a ser la situación financiera de la red hospitalaria. No obstante, este es un tema que no depende exclusivamente de la Gobernación, pues gran parte de las deudas están a cargo del Gobierno Nacional y sobre todo de las EPS.

Según el último reporte, la deuda en Santander está por el orden de los $300.000 millones, dinero que se le debe a la red pública y a las EPS de Atención no POS.

Según el gerente del HUS, Julián Niño, solo en esa E.S.E. la deuda es de $250.000 millones. A pesar de esto, han logrado ponerse al día con los sueldos.

Competitividad

La competitividad y la generación de empleo fueron dos temas que Didier Tavera calificó como ejes centrales de su gobierno.

Al respecto, hay que destacar que Santander se ubica en el tercer lugar en el Índice Departamental de Competitividad, con un puntaje de 6,29 puntos sobre 10. Está por encima del Atlántico y Valle del Cauca, y solo lo superan Bogotá y Antioquia. Mientras a Santander le va muy bien en ‘Educación’ y ‘Adopción TIC’, tiene resultados mixtos en pilares como ‘Infraestructura’.

Según el Indicador Mensual de Actividad Económica del Banco de la República, en el tercer trimestre de 2019 Santander creció en los sectores agropecuario, industria, comercio y turismo.

No obstante, las exportaciones no han crecido al nivel que todos esperan. En el tercer trimestre del 2019, por ejemplo, las exportaciones de la región sumaron US$427,5 millones, 26,8% menos que en el mismo periodo de 2018. Ese fue el índice más bajo de los últimos cinco trimestres.