$!“Queremos sembrar una semilla de solidaridad”: Gestora Social Victoria Casallas habla de la campaña para afectados por incendios

'Sembrando esperanza’

Tras las emergencias por los incendios forestales usted asumió un primer gran reto: convocar a la solidaridad. ¿Cómo es la campaña que está liderando?

Así es, los incendios de las últimas semanas han dejado afectados, pero también han visibilizado a esos héroes que han luchado controlando las llamas. Generamos una campaña de solidaridad, nos unimos con Acción Social del Ejército y de la Policía. Estamos acudiendo a las empresas, pero también a todos los santandereanos de buen corazón, para que hagan sus aportes, mercado, elementos para el hogar, de aseo, comida para mascotas, incluso kits escolares, entendiendo que los niños en esas zonas afectadas están ingresando al colegio y las familias deben asumir muchísimos gastos en estos momentos.

Vimos al Gobernador permanentemente en el helicóptero liderando la atención de las emergencias, ¿usted tuvo la oportunidad de visitar las zonas afectadas?

Sí, estuve en varias zonas afectadas. Juvenal está en lo que le gusta, en lo que sabe hacer, pienso que lo ha manejado muy bien, tiene el conocimiento, los contactos. Tuve la oportunidad de estar en el páramo, vi escenas realmente tristes. Al final de una de esas jornadas le dije a mi esposo que el páramo parecía un cementerio. Me conmovió también el sentimiento de los campesinos y de las personas que estaban allí, que a pesar de que sucedió esto tan duro tenían el deseo y la fuerza para formar equipo, salvar el páramo. Entonces, fueron dos facetas interesantes que encontramos cuando llegamos a esos lugares.

El nombre de la campaña es profundo, “Siembra Esperanza”, ¿cuál es el mensaje?

Lo que queremos es dejar una semilla en el corazón de las personas y decirles vengan, crezcamos todos, ayudemos al departamento, unámonos. Entonces, tratar de motivar que aflore ese sentido de voluntariado de las personas, de afecto, empatía por los demás. Es un llamado a la unidad. Las ayudas las estamos entregando a personas que fueron afectadas por los incendios, pero también a todos los voluntarios, la mayoría campesinos, que improvisadamente se pusieron las botas y empezaron a trabajar. Por supuesto a nuestros soldados, policías, la Defensa Civil, los bomberos.

¿Dónde se reciben las donaciones?

La gente o las empresas puede traer sus donaciones aquí, a la Casa Santander, que está ubicada en la calle 46 número 39 – 94, en Bucaramanga. Este es el punto central. La semana pasada había muchos sitios, carpas, la gente estaba confundida. Entonces concentramos todo en esta casa que, además, queremos darle una imagen diferente, esta va a ser nuestra casa de Acción Social, estamos revisando el tema jurídico, para darle un buen uso en la gestión social del departamento.

¿Cómo piensa proyectar su trabajo como Gestora Social?

Definitivamente hay mucho trabajo en materia social, donde incluimos la población vulnerable, niños con discapacidad, niños maltratados, vejez, madres cabeza de familia, en eso voy a trabajar, pero hay un tema en el que quiero aportar mucho y es ese pilar que tiene mi esposo el Gobernador, que es el desarrollo del turismo. Siento que a partir del turismo se puede generar mucho desarrollo, empleo, y creo que si se genera empleo, la familia estará bien, empleo para las mujeres, los jóvenes, si hay empleo va a haber beneficios para los niños, para los abuelos. Hay mucho por hacer en turismo, por ejemplo darle un enfoque en el que puedan involucrarse y beneficiarse los artesanos.

¿Qué aproximación ha tenido al turismo en Santander y dónde ve más potencial?

Tuve la oportunidad de visitar muchos municipios cuando acompañé a Juvenal en la campaña y encontré que cada municipio tiene un encanto, pero lo más bonito, que tiene cada municipio es su gente, el afecto de la gente.

Yo le decía a mi esposo, la gente es amorosa, es sincera. La mirada de la gente en los municipios es afectuosa, siempre, y cada municipio tiene algo especial, su iglesia, el parque, la comida, las tradiciones, la riqueza natural, y esto hay que aprovecharlo porque es maravilloso. Entonces, conocí muchos municipios hermosos, pero me quedo con la gente, el potencial turístico de Santander está en su gente.

¿Cómo ha sido este primer mes, pasar de ser la esposa de un general del Ejército a la de un Gobernador?

La verdad es que cuando Juvenal salió del Ejército yo sentí que había recuperado a mi esposo, pasó un mes, después él tuvo una cirugía, y un día se sentó y nos contó que tenía este proyecto político, entonces, bueno, pues nuestras hijas y yo lo apoyamos incondicionalmente. Este ha sido un mes interesante. Juvenal tiene una capacidad de trabajo enorme. Entonces, a la gente le sorprende mucho ver que hoy está acá, que en un solo día se desplaza a tres lugares diferentes, que madruga, que trasnocha, pero esa es la vida del militar, el militar verdaderamente es 24/7, entonces yo le digo a la gente que Juvenal está en su salsa, o sea, para Juvenal esto no es un esfuerzo, esto es continuar con lo que lleva haciendo 35 años de servicio a la gente, porque aparte es una persona que le encanta servir y en estos momentos de crisis duros creo que está más fortalecido.

No siento mucho el cambio en cuanto al trabajo de Juvenal, de pronto veo que el medio es más tranquilo, porque no tiene que rendirle cuentas con tanta jerarquía, como era en el Ejército, eso me parecía que era un poquito más estresante, y para mí es muy interesante, he aprendido muchísimo de la política, pero en esta labor de la gestión social también veo que hay muchísima actividad para la para la esposa, mucho por aprender.