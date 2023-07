“Querer aprobar en un año las reformas es de verdad inaudito”: representante Erika Sánchez

Llegó por primera vez al Congreso el 20 de julio del año pasado, tras ganar una curul a la Cámara de Representantes por Santander en representación del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, del cual su principal figura fue el excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, quien perdió en segunda vuelta con Gustavo Petro.

Además: ¿Quién es Erika Sánchez, la representante a la Cámara por Santander cuota de Mario Camacho Prada?

Sánchez, sin embargo se distanció prontamente de Hernández, por considerar que incumplió su compromiso que asumió con los colombianos, ser la figura de la oposición al gobierno Petro, y es por eso que ha actuado de forma independiente y siendo una de las voces mayores de la oposición en toda la legislatura.

La congresista santandereana habló de estos y más temas con Colprensa.

¿Se equivocó Rodolfo Hernández en la estrategia política que tuvo el año pasado arrancó con mucha fuerza pero después se desinfló arrancó?

El movimiento grupo significativo Liga Gobernantes Anticorrupción fue un movimiento que en Santander generó una acogida muy importante debido a lo que representaba. También el ingeniero, como empresario, le gustó a los colombianos que están cansados de promesas en campañas, entonces ver un empresario que tiene un capital económico que no llegaba a la política como hacerse rico, sino que llegaba de verdad a trabajarlos por los pobres, fue como el discurso que caló en el país y que permitió que el movimiento cogiera muchísima fuerza.

De ese trabajo muy juicioso muy articulado salimos dos representantes a la Cámara, Juan Manuel Cortés y yo, pero desafortunadamente el movimiento no recogió las necesidades al final de los colombianos. Vimos con preocupación que el ingeniero no le cumple a los colombianos porque no continúa en la oposición, porque en las últimas dos semanas no guerrío esa lucha, no dio esa lucha como esperábamos que la diera, la política se hace con la gente para la gente, no detrás de un escritorio.

Fue usted la segunda vicepresidente en este periodo ¿Cómo le fue?

Con la Mesa Directiva logramos cambios de transformación, fue un año muy importante, un año de crecimiento personal profesional mi primera candidatura nunca había sido candidata a elección popular, sacamos 172 mil votos en Santander. Fue un trabajo mancomunado con el presidente de David Racero y con la primera vicepresidente Olga Lucía Velásquez, quienes también de una u otra manera trabajaron en pro demostrar también al país que se podía hacer una mesa directiva diferente, garantista, siempre en todas las plenarias se priorizó darle la palabra a la oposición.

La oposición consideró lo contrario, ¿pero sí fue Racero garantista?

Yo sí tengo que decirles algo y es que mi papel como vicepresidenta siempre estuvo dado en que el presidente vinculara y que el Gobierno Nacional también trabajabara de la mano con la oposición. A nosotros la oposición, en este Plan Nacional de Desarrollo, en la reforma tributaria se nos tuvo en cuenta muchas proposiciones, y en el mio personalmente me aprobaron un artículo, los mismo que a Cambio Radical y al Centro Democrático

De una u otra manera que el cumplimiento de lo establecido en su agenda legislativa siempre lo vamos a criticar sea gobierno izquierdo derecha, debemos ser nosotros muy transparentes de cómo operamos y las garantías que les damos a todos los a todos los partidos.

¿Cómo califica la segunda vicepresidente de la Cámara de Representantes la agenda del gobierno?

Bueno, yo tengo que ser muy muy responsable con lo que voy a decir y es que desde el inicio de la instalación del 7 de agosto se notó una improvisación en el gobierno nacional, no tener claro también las personas que van a acompañar los ministerios, esos cambios tan abruptos de ministros, esos cambios tan abruptos de directores de instituciones tan importantes. Querer aprobar en un año más de siete reformas, como fueron la de salud, pensional, laboral, además de Plan Nacional de Desarrollo, la reforma tributaria, la ley de sometimiento, la reforma a la justicia, es de verdad inaudito, es irresponsable porque nosotros como rama legislativas somos una rama independiente.

El Congreso se debe respetar el Congreso, no es aprobar a pupitrazo, el Congreso tiene que contar con los tiempos. También se deben dar los debates para concertar, para que se pueda realizar las audiencias, los espacios de participación democrática con la gente pues que en última los resultados de reforma sea para el país algo beneficioso y no que no siga perjudicando el bolsillo y la calidad de vida.

¿Qué opina del llamado del presidente a la gente a salir a las calles a reclamarles a ustedes?

Se hace necesario trabajar con el país con el pueblo colombiano, por supuesto la movilización es eso, no debe ser una herramienta de presión y de opresión, sino es una herramienta de acompañamiento y vemos claramente como su imagen de favorabilidad sigue cayendo de manera abrupta dado a que los colombianos no ven con buenos ojos los cambios representativos de este gobierno, entonces el negar la marcha de la oposición que fue una marcha majestuosa, una marcha libre de violencia, una marcha con tranquilidad, una marcha donde todos los sectores, ahí no salió la clase rica como él quiere verlo, ahí no salieron la élite empresarial y los ricos no, ahí salimos todas las clases sociales, los jóvenes, los niños, los adultos mayores de cualquier ideología religiosa cultural, política, que levantamos la voz frente a un inconformismo.