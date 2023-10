En el Debate Decisivo de Vanguardia y Noticias RCN, el candidato por la coalición Valientes presentó su propuesta de gobierno, basada en la lucha frontal contra la corrupción y la implementación del buen gobierno “para que Bucaramanga funcione”.

“Me he dedicado a construir una visión que se llama ‘para que Bucaramanga funcione’ para que las cosas básicas, fundamentales, pero también la proyección de nuestra ciudad a largo plazo funcione con la buena administración de los recursos públicos, por eso es muy importante que la gente escoja alguien que los defienda con valentía y con criterio y eso es a lo que me he dedicado”, explicó Parra.