La Registraduría Nacional certificó que el Grupo Significativo de ‘Ciudadanos Libres’ logró recoger las firmas necesarias para validar la candidatura de Juan Carlos Cárdenas, como candidato a la Alcaldía de Bucaramanga.

Aunque el grupo ciudadano había radicado más de 120 mil firmas para avalar la aspiración de Cárdenas, la Registraduría solo avaló cerca de 51 mil rúbricas.

“Este el comienzo de la carrera definitiva. Es muy satisfactorio para nosotros superar esta difícil prueba, desde el comienzo han intentando parar esta candidatura suscitando dudas sobre nuestra campaña, que no iba hasta el final, que la campaña no despegaba y ahora dizque no alcanzábamos las firmas. Esta es la única propuesta verdaderamente independiente que tiene la ciudad, alejada de los vicios de la política tradicional”, indicó Julián Silva, jefe de campaña de Juan Carlos Cárdenas.

“El de Rodolfo”

Además de la validación del aval como candidato a la Alcaldía por parte de la Registraduría, Juan Carlos Cárdenas ya tendría el respaldo absoluto de Rodolfo Hernández.

“Ya la Liga Anticorrupción está trabajando activamente con la candidatura de Juan Carlos dando un mensaje directo que él (Cárdenas Rey) es el candidato oficial de la línea de Rodolfo Hernández”, agregó Silva.

Del mismo modo, el jefe de campaña de Cárdenas aseguró que ahora el gran reto es lograr consolidar la coalición de los candidatos independientes a la Alcaldía de Bucaramanga, que hasta la fecha ha sido solo una utopía.

“Juan Carlos siempre ha estado dispuesto a llegar a consensos por el futuro de la ciudad, buscando fórmulas de acuerdo. Por diferentes circunstancias y diferencias al interior de esos partidos, eso no se ha dado, pero de aquí en adelante no le podemos fallar a la ciudadanía y conformar esa gran coalición para enfrentar a la clase politiquera”, puntualizó Silva.