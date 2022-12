Relación verdes - Gobierno: en jaque por reforma política del presidente Petro

Cuando se llegó a pensar que la reforma política del Gobierno de Gustavo Petro ya estaba lista para su segunda vuelta, este jueves la misma tuvo un ‘freno de mano’ que se lo impuso uno de sus propios socios de la coalición, la Alianza Verde, tanto en el Senado como en la Cámara.

Además: Sigue el fuerte agarrón entre el Pacto Histórico y el partido Alianza Verde, ¿por qué?

Los ‘líos’ a la reforma comenzaron desde la madrugada del pasado jueves, cuando sobre la 1:00 de la mañana varios de los senadores verdes pidieron no votar la reforma, porque afectaba a los partidos pequeños y nuevos liderazgos.

Uno de los senadores que así lo expresó fue Inti Asprilla, quien sostuvo que “en este punto no nos encontramos con el presidente Gustavo Petro”. Igual manera se expresó el senador Iván Name, quien consideró que ese reforma no representa a los verdes.

Otro senador de los verdes que se apartó de la conciliación fue Jonathan Hernández, quien le pidió a sus compañeros de partido que es el momento de convertirse como independientes.

Pero aunque se mostró como una posición de partido, a la postre los senadores verdes que sí apoyaron la conciliación fueron Iván Name, Ana Espitia, Ariel Ávila, Guido Echeverri, Jairo Castellanos, Gustavo Moreno y Sor Berenice Chávez. Los que dijeron no fueron Angélica Lozano, Inti Asprilla y Jonathan Hernández. No votaron la conciliación Gustavo Moreno y Andrea Padilla.